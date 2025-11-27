南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎

南加州感恩節前，聖誕樹、聖誕花環已上市。（記者楊青╱攝影）

距離聖誕節尚有一個月，南加州聖誕樹已陸續上市。業者25日表示，今年聖誕樹產地氣候優良，聖誕樹供應充足，加上汽油價格有所下降，南加聖誕樹價格與去年相差無幾，甚至略有下降；人工聖誕樹則受關稅影響，價格上升。農藝達人則表示，一些傳統美國家庭的觀念正在改變，不用聖誕樹，其他綠植也能充分展現節日氣氛。

大型居家用品超市Home Depot、Lowe's、Armstrong Garden和不少地方聖誕樹販售站，感恩節前迎來第一波採購人潮。聖蓋博谷山腳地區Armstrong Garden負責人Jaccob表示，他們店的兩批聖誕樹已全部到位。他指出，供應南加州聖誕樹的俄勒岡州與華盛頓州今年氣候優良，聖誕樹上市時間比往年更早。他說，傳統上不少家庭是在吃完火雞大餐的周末才開始購置聖誕樹，但今年不少家庭在感恩節時，大廳就已能聞到聖誕樹清新的松香味道，前庭後院張燈結彩，提前拉長節日歡樂氣氛。

Jaccob表示，今年聖誕樹價格穩定在平均每呎13美元左右，一人高的聖誕樹約90美元，但不同樹種價格差異很大。例如，6至7呎的Douglas Fir每棵約60美元；8至9呎的接近100美元；Noble Fir價格較高，超過一人高的將近 200 美元。他們店內聖誕樹價格從80至260美元不等。Home Depot、Lowe's 的聖誕樹價格在60至180美元之間。Costco在感恩節前上市的半人高聖誕樹，不到30美元即可購得。

與新鮮聖誕樹相比，今年人造聖誕樹價格則比去年大幅上漲。Home Depot一不願具名的店員表示，雖然許多商品來自其他國家，但中國製的人造聖誕樹依然是今年主力，價格將比去年上漲10%至15%，一棵2024年售價約299美元的聖誕樹，今年為359美元。

不過，Armstrong Garden農藝師Beverly表示，近年明顯看到越來越多家庭DIY裝飾自家的感恩節和聖誕節。例如，有人到他們的花圃購買代表聖誕節的紅色與白色盆花，回家搭配松枝、松果與蠟燭；也有人將自家花園的鮮花製成乾燥花，配上一個簡單的鮮松環；還有人買一大把松葉，做成松環或綁成長長的松鞭，再放上鳥窩，別出心裁，又充滿節日氣氛。

