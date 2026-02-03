南加本周最高溫達84℉恐破紀錄 下周大降溫伴有雨雪

南加本周氣溫預計周間升至近歷史紀錄高點。氣象專家提醒，將迎來一波明顯降溫，或出現降雨及山區降雪。（記者啟鉻／攝影）

據KTLA電視台報導，南加州本周將再度受到高壓系統影響，氣溫預計在周間攀升至接近歷史紀錄的高點，但氣象單位指出，隨後將迎來一波明顯降溫，下周甚至可能有機會出現降雨及山區降雪。

KTLA氣象主播迪卡羅（Henry DiCarlo）2日表示，雖然短期內氣溫會略為回落，但暖空氣很快將再度回流。他說：「今天氣溫稍微下降，但接下來又會迅速升高。」即便出現短暫降溫，本周午後高溫仍將比2月初的正常值高出約5至10華氏度。

根據國家氣象局（NWS）資料，3日起暖氣團重新增強，4日不排除出現接近破紀錄的高溫。KTLA「Live Weather 10天趨勢」預測，洛杉磯市中心4日最高溫可能達到華氏84度，但約一周後將大幅降溫25度，最高溫僅有約華氏59度。

此外，聖塔安那焚風也將再度增強，並於4日達到高峰。氣象單位指出，山區陣風風速可達每小時50英里，其餘聖塔安那風勢較明顯的地區，風速約在每小時25至40英里之間。

氣象專家表示，下周將出現明顯降溫趨勢。迪卡羅指出：「到下周一（9日），氣溫將降到低於季節平均值。」

同時，降雨機率也正在進入天氣預報中。迪卡羅表示，從11日開始，南加州將出現降雨可能，這正是他先前提到的月中鋒面系統。該系統不僅可能為平地帶來降雨，也有機會為山區帶來降雪。

