南加氣候得天獨厚 火龍果或超越酪梨成新「南美水果之王」

火龍果近年在不少地區走紅，火龍果發燒友們相信，這種原產中南美洲的水果，未來有望成為繼牛油果（Avocado，另稱酪梨）後的新一代「南美水果之王」。

火龍果原產墨西哥南部地區和瓜地馬拉、哥斯大黎加和薩爾瓦多等太平洋沿岸國家和地區。法國人1860年前後將其引入印度種植，火龍果得以擴展到亞洲、美國、加勒比海地區、澳洲和世界各地熱帶和亞熱帶地區。

火龍果喜歡透水性強的土壤和高溫透風天氣，南加得天獨厚。李家陽表示，南加的劣勢，是土壤粘性大，因此種植火龍果需加入一些沙子和有機肥料改良土壤。此外，一些火龍果品種來到南加州生活，需要更長的適應時間和更多照顧；通常要三到四年，才會越長越好。

廣告 廣告

他表示，火龍果最忌諱持續寒冷，尤其是夜間，如果連續幾天低溫華氏40度以下，母株就可能被凍死或凍傷，因此在持續寒潮到來前，最好將一些枝條剪下另外種植。只要方法得當，火龍果枝條幾乎百分百可以存活再生。

人工授粉也是火龍果豐收的關鍵。火龍果收穫季節從每年5月底開始到感恩節前。期間火龍果不斷開花和結果，每天需要及時授粉，否則花謝掉落，果實無收。比如維度和南加相仿的佛羅里達，就因雨水太多，嚴重影響火龍果的授粉和產量，也使得南加州成為美國大陸較適合火龍果安全生長的地方。

這些年在全美火龍果發燒友中家喻戶曉，每天給全美各地的發燒友們寄去種子和枝條，還同時擔任大型火龍果種植農場的技術顧問。李家陽表示，他最大夢想，是擁有一個火龍果王國。他計劃退休之後全身心投入火龍果研發和種植，百分之百做一個農人。他笑言，現在離退休還有25年，時間有點長，但可以好好把基礎打得更牢。

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的