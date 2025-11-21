南加華女盜雇主4公司850萬 購名、車豪宅揮霍

南加華女高萍（Ping "Jenny" Gao，音譯）日前認罪，承認通過盜取雇主銀行帳戶，挪用超過850萬美元資金。高萍對這筆資金揮霍無度，過著奢靡生活，購置數百萬的海濱豪宅、名車等；她甚至向中國境內人員支付逾10萬美元，製作虛假文件，試圖掩蓋罪行。

據司法部（DOJ）信息，今年55歲的高萍，是聖地牙哥洛馬角（Point Loma）居民，她於13日在聯邦法院認罪，承認盜取雇主四家公司的銀行帳戶，挪用巨額資金。東窗事發後，高萍曾屢次無視法院禁令，繼續將資金轉移到境外，她被控電信欺詐（Wire Fraud）、隱瞞洗錢行為（Concealment Money Laundering）等罪名。

廣告 廣告

認罪協議顯示，高萍清空與雇主關聯的四個公司銀行帳戶，並將這些資金轉移到以她本人名義秘密開設的帳戶中，之後揮霍無度。高萍購買價值16萬美元的保時捷跑車、一套290萬美元的豪宅。據稱，這幢海濱豪宅可俯瞰聖地牙哥灣和城市天際線。

事發後，雇主發現帳戶資金短缺，並意識到高萍的盜竊行為，隨後在聖地牙哥高等法院提告。但高萍沒有承認過錯，反而指控原告雇主涉欺詐，她謊稱其轉帳行為，得到中國公司實際所有人的授權，並稱提告她的人是「冒名頂替者」。

檢方稱，為支持這項虛假辯護，高萍將超過10萬美元的挪用資金，支付給中國境內人員，用以製作虛假文件、偽造證據。並將這些偽造的證據提交給法院，以反對一項初步禁令動議。高萍還在民事訴訟證詞中作偽證，聲稱公司銀行帳戶的資金，屬於她本人所有。

與本案相關的民事訴訟中，法院曾多次下令，禁止高萍在訴訟期間支出、轉移或以其他方式處置爭議錢款。但她無視這些禁令，繼續挪用資金，包括向香港一個銀行帳戶匯款160萬美元。

2023年9月，民事訴訟過堂時，高萍出庭為自己辯護。她再次作偽證，稱這些資金來自她在中國的個人投資，並謊稱，其中一家公司經理，幫助她利用「地下錢莊」將資金轉移到美國，以規避中國外匯管制。

法院最終未採信高萍的說法，並將初步禁令轉為永久禁令。但高萍繼續違反法院禁令，變賣資產，包括將價值16萬美元的保時捷，以7.5萬美元拋售給CarMax車行。

根據認罪協議，高萍承認她將超過100萬美元的公司資金，轉移到其個人銀行帳戶，並在奢侈品和高檔時裝店揮霍數十萬美元。此外，還有超過329萬美元的挪用資金已被揮霍，至今下落不明。

司法部消息還指出，高萍雖於13日認罪，但受聯邦政府停擺影響，導致案件細節近日披露。據法律量刑，高萍因電信詐欺罪，將面臨最高30年的監禁，罰金25萬美元或犯罪所得、損失金額的兩倍，以較高者為準；因隱瞞洗錢罪面臨最高20年的監禁，總額超過50萬美元的罰金、或涉案財產價值的兩倍，以較高者為準。

更多世界日報報導

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

華女邊境被抓 哭訴為「養活兒子、病重母親」偷渡

紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見