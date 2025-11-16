南加豪雨持續 野火災區防土石流
南加州強降雨持續，國家氣象局預測，豪雨將在16日持續影響南加各地，洛杉磯與橙縣多處野火燒毀地區，面臨洪澇和土石流風險。
氣象局指出，洛杉磯縣全境15日發布山洪警報。預報員表示，中到大雨持續整個周末在南加地區移動，恐造成道路積水、交通延誤與部分道路封閉。
洛杉磯市的寶馬山等三處野火災區的撤離警告，延長至16日上午11時。洛杉磯市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，本次撤離令共影響126戶住家。
洛縣也對伊頓野火災區及附近居民發布撤離警告，若雨勢惡化將由執法部門逐戶通知撤離。紅十字會已在Foothill Ranch圖書館（27002 Cabriole）以及亞凱迪亞聖塔安尼塔公園活動室設置收容站，提供飲水、零食和過夜住處。
氣象局提醒，強降雨將持續到周日，可能造成高速路、上下匝道及一般道路淹水。山谷道路有塌方、落石風險，民眾盡量避免前往。緊急救援部門也提醒駕駛人，避免穿越積水路段，多數洪水相關死亡皆發生於車輛中。
縣警局提醒居民可透過Ready.LACounty.gov查詢即時道路封閉、天氣警報與撤離資訊。
