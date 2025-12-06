南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦
擁有逾70年歷史的聖塔芭芭拉節日遊行（Milpas Street Holiday Parade），今年停辦。主辦單位指出，許多參與者擔憂活動期間可能有移民暨海關執法局(ICE)執法行動，對前往大型公共活動產生恐懼，是活動停辦的原因。
據KTLA電視新聞報導，聖塔芭芭拉東區協會（Santa Barbara Eastside Society）近日宣布，經過數周傾聽家庭、志工、地方領袖及移民權益團體的意見後，普遍感受到社區居民對ICE執法的恐懼。「儘管近期ICE突擊不再頻繁出現在新聞中，但對西裔等少數族裔家庭的威脅，依然存在。移民執法帶來的恐懼，以及不確定性，是實在、直接且深刻的」。
報導稱，米帕斯街節日遊行是當地重要文化活動，每年12月吸引學校、社區團體及上千居民參與。然而，主辦單位表示，今年許多長期參與者都認為，前往現場可能不再安全。「若在未回應這些憂慮的情況下仍堅持舉辦活動，將違背遊行自創立以來所秉持的核心價值。」
根據當地媒體Noozhawk報導，對移民執法的恐懼，已導致2025年多項社區活動取消，包括「舊西班牙日嘉年華」（Old Spanish Days Fiesta）部分活動及亡靈節（Día de los Muertos）慶典。
主辦單位表示，此次取消是「抱持沉重心情、並以深切尊重」做出的決定，意在保護多年來支持活動的家庭。他們強調，停辦屬暫時性安排，期望活動能於2026年回歸，並以更具包容性和社區力量的方式呈現。
東區協會強調：「我們的首要考量，一向都是社區福祉、尊嚴與安全。」
