南加高校聯盟匹克球賽阿里杯 百位球員激戰
南加州高校聯盟主辦的第四屆匹克球賽「阿里杯」，日前在洛杉磯舉行，吸引各大高校校友、城市俱樂部的65組參賽隊伍、130人次球員參加激烈的循環賽（round robin），共設11個雙打項目。當天場面熱烈，從日出清晨持續到夜幕低垂，賽事圓滿落幕。
參賽陣容有來自北京大學、華中科技大學、南京大學、南開大學、天津大學、西安交大、上海交大、台灣交大、暨南大學、香港科技大學等校友隊伍，以及多個城市的俱樂部代表隊，包括Walnut Ranch、Maple Over Hills、快樂鄉村、Uptown Club等。此外，還有三支贊助商代表隊，包括阿里隊、Skypure隊和Paika隊。賽事吸引從俄勒岡州（Oregon）專程飛來的球友，也有來自聖地牙哥、驅車兩三小時趕來的華科隊。
頒獎典禮上，特邀南加州高校聯盟會長劉國雲、北京大學南加州校友會會長陳泳、以及阿里建築總裁Peter Chen，共同為優勝選手頒獎。賽事由多位熱心校友組成的組委會籌辦，包括來自南京大學的淩雲、蔣亮，北京大學的周浩、左梅，東南大學的劉姜，以及交通大學的易麗。阿里建築、風雷物流集團、Skypure Sports、Paika Sports、南加州福建同鄉會、沃達發瓷磚慷慨贊助。比賽場地特意選擇LA Galaxy主場進行，設施現代、場地寬闊明亮，為選手提供優質的比賽體驗。
當天賽事共11個雙打項目從3.0到4.5級別，獲獎名單中，女雙冠軍包括來自Walnut和快樂鄉村俱樂部的Helen Wang、Joy Li（3.0）；Amy Cyriac、 Sayar Beaty（3.5）；來自阿里隊的Ella Yi、Tina Zheng（4.0）。男雙冠軍包括來自Paika隊的Jeff Tsay、Jerry Lou（4.5）；華科大隊的石再青和汪洐（3.0）；交大南南隊的Jinran Chen、Li Xiao（3.5）；阿里隊的Yishu Zhu、Rod Villas（4.0）。混雙冠軍包括來自Team Luwei的Lucy Tran、Weixin Yao（3.0）；Picklee Family Team的Jane Lee、James Lee（3.5）；PickLee Family Lee的Rebekah Lee和Jin Lee（4.0）；以及來自Maple Hill的Polly和Sam Lu（4.5）等。
