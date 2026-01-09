南加2寶可夢卡搶案 損失逾30萬元

據ABC 7電視台報導，南加州日前接連發生兩起寶可夢（Pokémon）卡搶案，其中一起發生於西洛杉磯，一男子在地下停車場遭持槍搶劫，損失價值30萬美元的卡片；另一案發生於西米谷（Simi Valley）的一家收藏店，同樣遭竊走大量高價卡片。兩案均無人被捕，警方正研判是否為同一團夥犯案。

案發於去年12月22日晚，受害人為RWT Collective收藏店常客，離店返家時在大樓地下停車場遭兩男子持槍威脅並搶走其收藏多年的稀有寶可夢卡。店主列瑟曼（Danny Leserman）與周可漢（Christopher Chou）已提供相關的監視影像給警方。列瑟曼表示，劫匪明顯有備而來，令人震驚。目前業者已與大樓物業合作，加裝監視器，並考慮聘請武裝保全。

另一案件發生於Simi Sportscards收藏店，遭人闖入盜走高價寶可夢卡，涉案竊賊疑似也曾踩點拉汶（La Verne）與聖迪瑪斯（San Dimas）兩地的收藏店。列瑟曼指出，卡片的價值，取決於保存狀況與稀有程度，「若卡況極佳，又屬限量，可飆至天價。」警方表示，目前正針對南加多起類似案件進行整合比對，調查是否為同一團夥所為，並呼籲業者加強安全防護。

