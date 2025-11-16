南勢國小以智慧農業 展現PBL與國際交流成果

在教育部的主展區裡，規劃智慧教室

南勢國小方淑儀教務主任、許志豪校長與兩位導覽的鄒秉真與蔡承熹同學(由左至右)

解說行動智慧展場的學生

連續四天在臺北世貿一館舉辦的「2025資訊月×臺灣教育科技展」，今天（16）來到活動最後一天。在教育部主展區裡，共規劃五大展區，其中已推動八年的「中小學數位學習深耕計畫」，以「新興科技 × PBL 跨域學習 × 永續發展」為核心，已培育超過 2 萬名 AI 永續人才。其中，南勢國小展現以智慧澆灌、科技農業與 Micro:bit 感測系統打造的 PBL 課程成果，並結合國際筆友計畫推動科技外交，呈現跨域與國際化兼具的校園實踐亮點。

桃園市南勢國小申請中小學數位學習深耕計畫已經第四年，由中央大學文學院副院長張立杰擔任輔導教授，在今年的臺灣科技教育展攤位上，四年級蔡承熹與鄒秉真同學，用流利的中英文介紹蚓菜共生系統。

桃園市南勢國小許志豪校長表示，學校在推動 PBL 課程時，主要以「物理導向」為核心。由於校園已有百年歷史，樹木繁多，落葉處理成為日常課題。因此，團隊發展出一套「智慧澆灌系統」，一方面能解決植物濕度問題，另一方面也能協助大量落葉快速分解，轉化為有機質。

許志豪校長說明，除了智慧澆灌，學校也推動「科技農業」，透過水耕蔬菜與魚菜共生方式進行種植。因為氣候變遷造成大量雨水與天候不穩定，以往學校農場的蔬菜常常會死掉，因此才另外建立這一套科技農業系統。在養分供應方面，不再使用市售液肥，而是開始飼養蚯蚓，透過蚯蚓分解廚餘與落葉，再利用蚯蚓排泄物溶解於水中，成為科技農業的重要養分來源。整套系統由 Micro:bit 控制，搭配濕度感測器與 PH 值偵測，當土壤乾燥或液肥 PH 值趨近中性7.0時，系統就會提醒需要補水或補充液肥。

南勢國小教務主任方淑儀表示，學校也申請桃園市教育局的國際筆友計畫，並以「科技外交」為核心理念，學校目前與美國、比利時、日本及以色列等多國進行交流，孩子每年會寫四封英文信給國外筆友，並在可能情況下進行同步視訊交流。在信件與視訊互動中，學生會用雙語介紹課程與作品，呈現校內所做的科技專題。此外，學生寄給筆友的小禮物中，也會融入課程巧思，增加互動趣味。學校也利用Padlet平臺進行跨國合作，像是近期與 160 位沖繩學生共同參與公開課，提升學生的學習動機。