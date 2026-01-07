南化區公所送暖獨居長輩

南化區公所送保暖被予獨居長輩。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

連日寒流來襲，七日南化區公所啟動關懷機制，慰問訪視區內的獨居長輩，並致贈貼心的暖暖包和保暖棉被。區長徐全立表示，因應近期低溫和大陸冷氣團來襲，已請社會課和里幹事們針對獨居長輩逐一訪視，提醒做好保暖措施，以及用火安全。

七日南化區的關懷長者行動由主任祕書黃明新帶隊，逐一到獨居長者的家中送保暖物品，並關心長者的生活起居及身體狀況，更貼心致贈送暖暖包及保暖棉被，叮嚀長輩在寒冷天氣中加強保暖，避免因低溫引發心血管疾病或其他身體不適情形。受訪長輩對於區公所的關懷行動都感到溫馨和感動。

此外，南化區公所還發文通知各里辦公處，請里長透過里內廣播系統，加強宣導寒流來襲相關訊息，提醒長輩注意添衣保暖，並特別強調使用瓦斯爐、電暖器等取暖設備時，務必保持室內通風，以防範一氧化碳中毒。另外還呼籲寒流期間，慢性病患者及身體較為虛弱者亦應提高警覺，家屬與鄰里應多加關懷，共同守護社區長輩的健康與安全，攜手安心度過寒冷天氣。

徐全立也強調，寒流來襲，除了提醒長輩在天氣寒冷時務必做好保暖措施外，使用瓦斯等設備時，要特別留意用火安全，以確保生命與健康安全。