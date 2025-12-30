南化區龍湖步道全線修繕完成 打造最佳登山遊憩新亮點

▲玉井區合法露營場

市府觀光旅遊局於114年中進行南化區龍湖步道等設施之整建及優化改善工程，並於今年12月初完工，步道全線已重新開放供民眾使用。

▲龍湖步道遠眺嘉南平原。

市長黃偉哲表示，龍湖步道位於本市南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺、高低落差約143公尺，屬難度低可親子共遊的登山步道，徒步登山過程中除了可近距離觀賞台灣獼猴外，沿途更有一株百年雀榕夫妻樹，整體生態環境豐富優美，登上龍湖步道頂端更可遠眺嘉南平原，是遊客尋幽攬勝、登高望遠的好地方。

觀光旅遊局長林國華表示，本次工程辦理龍湖登山步道相關設備維護、修繕及機能提昇，改善既有龍湖步道最陡處步道後段至稜線，將木棧道面板與扶手更新，有效提昇登山遊憩服務品質，提供遊客優質低碳旅行模式，歡迎大家前往登山健行，除了可以活絡筋骨、眺望山嵐美景及吸收山林裡的芬多精，也可於下山後參拜龍湖寺祈福，順遊周邊的玄空法寺欣賞曠麗宏偉的佛教藝術品，另還可至梅嶺品嘗美味梅子雞餐，及規劃夜宿玉井ヽ楠西區合法露營場，進行一場兩天一夜深度小旅行。

▲玄空法寺

更多旅遊資訊，可至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)查詢。