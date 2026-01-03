南化區龍湖步道全線修繕完成，加強機能與安全性，打造最佳登山遊憩新亮點。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府觀光旅遊局去年進行南化區龍湖步道設施整建及優化改善工程，包括步道維護、修繕與機能提昇，全線於新年度重新開放供民眾使用，打造登山遊憩新亮點。

市長黃偉哲表示，龍湖步道位於南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統一部分，全長三五六公尺、高低落差約一四三公尺，屬難度低可親子共遊登山步道，除可近距離觀賞台灣獼猴，沿途還有百年雀榕夫妻樹，整體生態環境優美，登上步道頂端可遠眺嘉南平原，是尋幽攬勝或登高望遠好地方。

觀光旅遊局長林國華指出，優化工程包括更新步道最陡處後段至稜線木棧道面板與扶手等，提昇登山遊憩服務品質，除登山健行活絡筋骨、眺望山嵐美景及吸收山林裡的芬多精外，下山後並可參拜龍湖寺祈福，順遊周邊的玄空法寺欣賞曠麗宏偉佛教藝術品，還可至梅嶺品嘗美味梅子雞餐及規劃夜宿玉井、楠西區合法露營場，進行二天一夜深度小旅行。