南化南179-1線崩塌 封路修建

南一七九之一的八點五公里處崩塌將封路修建。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

去年七月凱米颱風造成崩塌的南化區南一七九之一線八點五公里處，因地方偏僻，修建工程發包不易，一年五個月以來發包九次，終於順利決標，十二月二日開工了，工期一百廿日曆天，施工期間道路將封閉至明年三月底止。南化區公所特提醒用路人，南一七九之一線並未全線可通行。

近年來不少愛山的山友們喜愛玩台灣小百岳，而南化的西阿里關山就是其中一座，因此吸引不少山友前往，多數山友都是走南一七九線轉南一七九之一線到該線的終點，再開始起登前進西阿里關山。不過，一百一十三年七月的凱米颱風，造成南一七九之一線上的八點五公里處崩塌，路面去掉一大半，還是有山友強行通過，而區公所為修建該路段，爭取到中央核定四百四十餘萬元復建工程款，以利修建。

不過，因該地點道路較窄且路途遙遠，工程承攬廠商評估成本及施工難度，皆無投標意願，使得工程標至今年十月止，共計流標九次，南化區公所仍積極邀標，並與工程顧問公司研討調整，終於在日前順利決標，並於十二月二日開工了，工程預計至明年三月底止。區長徐全立表示，由於該處道路狹窄，為方便施作，將採取封閉道路措施，特提醒用路人避免行經南一七九之一線。另為了登西阿里關的山友們，可改由甲仙東阿里關進入。