南化土壩防洪 通過颱風豪雨考驗

壩體完工後經歷丹娜絲颱風及０七二八豪大雨考驗，成功蓄水防洪，保護下游聚落安全。（嘉義分署提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南市南化區中坑里因特殊地形地貌，每遇大雨周遭道路及農地極易遭受雨水沖刷淘空受損。為解決此困境，林業及自然保育署嘉義分署舉辦「玉井區第八十三林班南化中坑防砂治理工程」，建置明渠式土壩及相關設施，於今年三月完工啟用，七月間即通過強颱丹娜絲及「０七二八」豪雨的考驗，除成功蓄水防洪，並提升防災韌性，有效保護下游聚落安全。

嘉義分署指出，中坑里地屬青灰岩黏土層特殊地質，遭逢豪大雨易產生泥流，長年影響下游聚落，但青灰岩卻是建造土壩最好的天然材料。本次工程採「柔性治理」概念，優先使用在地青灰岩土打造壩體。土壩可提供約三萬五千噸蓄水，不僅能調節洪水，兼具灌溉與防災用水功能，還能有效穩定邊坡，減緩土砂下移。工程融入環境友善理念，降低混凝土使用量，達到節能減碳效益，模板以當地盛產竹材取代木模，完工不需拆除，有效減少工程廢棄物，後續栽植台灣原生苗木，使環境景觀恢復自然樣貌。

廣告 廣告

中坑里長錢百萬表示，七月初強颱丹娜絲及「０七二八」豪雨連續一整週的豪大雨，由於嘉義分署建置的土壩有效蓄水、防洪，大雨不再直接衝擊道路與農田，農民也不用再擔心受怕。

嘉義分署強調，南化土壩展現柔性治理的效益及灌溉便利，兼顧安全、生態與產業需求，未來將持續提升區域整體防洪抗災能力。