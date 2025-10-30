南化西埔社區捌台語講台語

西埔社區居民們學著認識台語和講台語。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

「吃飯咔中央」，這是南化區西埔社區營造計畫的通關密語，而這句居民耳熟能詳的俚語，更開啟西埔社區居民認識（捌）台語字、講台語傳承咱的母語文化的起點。西埔社區居民說，講一輩子的台語卻不識台語字，所幸社區以發揚台灣本土母語做為社區營造主題，終於有機會捌台語字。

西埔社區的台文指導老師周瑞雅，首堂課以「呷飯咔中央」與居民互動，詢問序大知道那是什麼意思嗎？引發長輩們學習台語的興趣，長輩們爭相說著那是早期大部份農家煮飯時，都會在米中加入大量的蕃薯簽，煮熟後會把白米集中在飯桶中間，那是要留給家中長輩吃的，小孩子不懂事會直接挖白米飯吃，長輩就會說這句話，意思是小孩不懂規矩。如此透過序大熟知的俚語上課，讓長輩很開心，同時也認識了台語字，並讓台語文的生活智慧被保存下來。

一年的台語課上下來，長輩們都能上台朗誦台語詩詞，更合唱出三首台語歌謠「西埔好所在（狀元樓調）」、「人生七十才開始（望春風調）」及「天烏烏」等，另有學員答喙鼓，展現豐富的台語學習成果。學員們感謝文化局文化資源科的輔導，讓西埔可以結合在地鄉土文化，以「捌台語字、講台語，傳承咱的母語文化」為主題，開設七場台語主題教學，讓西埔由六歲到九十多歲的老少均有機會參加捌台語、講台語。

另外，除了老師周瑞雅巧心構思，依西埔社區的人文地景及歷史故事等特色教學外，文化局輔導團隊老師宋金山也到社區開講，提供不少社造經驗分享。學員們表示，今年冬至活動將再舉辦成果展，希望這些美麗的台語文化，可以作為社區及附近學校日後的鄉土教學。