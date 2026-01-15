南化遊客中心免費吃冰淇淋

名字中有「南化遊客中心」任何一個同音異字者可免費獲得冰淇淋。(記者張淑娟攝)

記者張淑娟／南化報導

「南化遊客中心」慶祝成立十週年，三百份冰淇淋免費贈予名字中有「南化遊客中心」任何一個同音異字者，半個月來已換二百份，南化遊客中心歡迎遊客換多多，且因天冷不換冰淇淋也可換一字換「五顆茶葉蛋」。

從今年元旦起南化遊客中心就推出有同音異字者可免費吃一球冰淇淋，若名字有兩個同音異字就可吃兩球，還不限換一次，可以天天來換冰淇淋，或者不換冰淇淋可改換五顆茶葉蛋，南化蜂蜜產銷班第一班班長陳俊男，得天獨厚，有個「男」字偕音是「南」字，因此有機會可天天到南化遊客中心換一球冰淇淋，特別的是住玉井的尤建驊，有兩個同音異字「尤（遊）」和「驊（化）」，也喜歡換得兩球冰淇淋。

南化遊客中心主任林志漢指出，配合中心成立十週年，特別推出小確幸，只要名字中有「南化遊客中心」任一個同音異字，就可以吃一球免費冰淇淋，且只要三百球未兌換完，有同音異字者仍可天天到遊客中心，免費吃到冰淇淋。不過，中心也很貼心，天氣冷了，遊客對吃冰淇淋總是覺得「冷」，目前也讓遊客可以一球冰淇淋改換五顆暖呼呼的茶葉蛋，且由於只剩一百份，特籲請有同音異字者把握機會到遊客中心，給自己一點小確幸。