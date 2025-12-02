南化遊客中心在地味冰淇淋受青睞

南化遊客中心的在地冰淇淋色彩自然又繽紛。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

西拉雅國家風景區管理處慶祝廿年，南化遊客中心特推出在地水果冰淇淋一球廿元優惠，另二日南化遊客中心也準備歡喜過十週年，將拚名字裡有「南化遊客中心」任何一字者，即可免費品嘗一球冰淇林。中心主任林志漢表示，冰淇淋優惠確實吸引遊客到中心，甚至還有人天天來享優惠。

南化遊客中心以真蜂蜜產品吸引著愛蜜者，尤其蜂蜜可以運用在許多甜品上，相當受歡迎，一瓶蜂蜜水、蜂蜜愛玉和花粉冰淇淋都離不開蜂蜜和勤做工的蜜蜂，最特別的是在地味的冰淇淋更是來遊客中心必享受的甜品，不論是蜂蜜冰淇淋或是加了花粉的洛神、花生、抹茶、芝麻、芒果、桑椹、牛奶酪梨等冰淇淋，都有愛好者，也是南化遊客中心的招牌。

廣告 廣告

今年適逢西拉雅風處處廿週年，南化遊客中心特別配合週年慶，推出一球冰淇淋廿元的優惠，這優惠讓郵差總按兩次鈴，每天都到中心報到，即使沒有郵件要送，也會繞一下路，利用中午到中心吃一球冰淇淋，解解饞。專賣蜂蜜的張美雪表示，該郵差在冰淇淋優惠期間，一定按時來報到，日日吃不同口味的冰淇淋。

由於在地味的冰水淇林相當受歡迎，南化遊客中心決定再配合中心十週年慶，凡名字中有「南化遊客中心」任何一個字的遊客，都可以獲贈一球冰淇淋。中心人員表示，中心將於明年一月滿十週年，屆時將安排慶祝活動，當然也會有優惠，讓來訪的遊客能一同歡慶十週年。