南化遊客中心才種下數月的紫紅風鈴木竟盛開了

南化遊客中心的紫紅風鈴木開花了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

南化區南化遊客中心喜迎春，今年三月才種下的紫紅風鈴木，竟然花開滿樹梢，讓遊客驚豔在冬季裡竟喜見滿樹春意。中心主任林志漢表示，今年三月遠東百貨特別選在南化遊客中心種樹，種下六棵紫紅風鈴木，悄悄開花了，讓到中心的遊客驚喜不已。

今年三月廿一日遠東百貨舉辦植樹活動，特別選在西拉雅國家風景區南化遊客中心種樹，並由遠東百貨總經理徐雪芳帶領遠東集團團隊舉辦「遠東百貨植樹貳年」活動，當時還邀請市長黃偉哲到場一起種下六棵紫紅風鈴木及四十棵苦楝樹。西拉雅國家風景區管理處處長許主龍當場表示，西拉雅風景區內有很好的場地，南化遊客中心腹地大，只要企業界願意來共襄盛舉美化環境，西拉雅風管處都樂意配合。

由於遠東集團選中南化遊客中心，因此種下了紫紅風鈴木和苦楝樹，並由遊客中心人員負責照顧，建立公私協力典範。南化遊客中心指出，今年中心外的小樹一度出現枯萎現象，所幸在人員用心照顧下，意又活出綠意盎然來，而這幾日又驚見才種下數個月的紫紅風鈴木，竟開出滿樹的紅花迎風搖曳，讓人心情跟著喜悅起來。

林志漢指出，當時遠東百貨特別挑選紫紅色的風鈴木，意含著創新發展獨樹一幟的企業形象，而苦楝樹則表達著台灣本土堅韌的生命力。如今看著原本花期該在農曆年左右的紫紅風鈴木，竟提前掉葉孕育許多花苞待放，讓遊客嘖嘖稱奇。