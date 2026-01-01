南化遊客中心推名字有緣免費吃冰淇淋

南化遊客中心冰淇淋吸引遊客目光。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

只要名字中有「南化遊客中心」的任何一個同音異字者，元旦起就可以在南化遊客中心免費吃一球冰淇淋，若有兩個字就可吃兩球，不限換一次，可以天天來換冰淇淋，或者不換一球可改換六顆茶葉蛋。中心表示，為慶祝中心十歲，特別推出以名字換免費吃冰淇淋活動。

南化遊客中心推名字有緣，冰淇淋相伴。（記者張淑娟攝）

日前南化遊客中心配合西拉雅國家風景區廿歲，特別推出小確幸冰淇淋大優惠，一球只要廿元，限量三百球，有名南化郵差特別愛吃冰淇淋，天天到遊客中心吃一球廿元的冰淇淋，天天享受小確報，結果兩週三百球就玩完了。新的一年開始，也是南化遊客中心成立滿十週年，中心又推出小確幸，只要名字中有「南化遊客中心」任一個同音異字，就可以吃一球免費冰淇淋，元旦有名遊客的名字中有兩個同音異字，歡喜吃到兩球冰淇淋，且只要活動期間，天天到遊客中心，都可以免費吃到兩球，或者換十二顆茶葉蛋。

廣告 廣告

結束了，每曾經在散步的時候無意中發現地上有2個5元硬幣，隨手撿起來的是小確幸。

遊客鄭嘉欣歡喜有個欣字換冰淇淋。（記者張淑娟攝）

遊客中心人員表示，也許在路上走著走著會撿到兩個五元硬幣，那是一種小確幸，或者吃麵點小菜時，老闆要收攤了，把小菜加量不加價，這也是一種小確幸，而一球六十元的冰淇淋，或許鮮少有遊客會因名字專程來換，但若恰巧來到中心，又有同音異字，免費吃到一球冰淇淋或換到六顆茶葉蛋，那肯定是心情美麗的小確幸，所以歡迎大家到遊客中心來，或許就會有意想不到的驚喜。