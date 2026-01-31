南化麻豆馬力全開迎春

南化區公所舉辦「馬力全開耀南化‧山城活力慶新年」春節活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕綜合報導

南化區公所三十一日上午在南化分駐所前封街舉辦「馬力全開耀南化‧山城活力慶新年」春節活動。現場不僅有傳統墨香，更結合在地學子、新住民文化與在地產業，邀民眾共度一個充滿朝氣與溫情的早晨。麻豆區公所也舉辦「馬到功成喜滿門，揮毫贈聯賀新春」活動，現場不僅有大師級的書藝饗宴，更結合圖書館閱讀推廣，邀請鄉親們一起來「除舊佈新、書香過年」！

南化區公所邀請多位書法名家現場揮毫，免費贈送充滿年味的春聯，讓民眾將吉祥喜氣帶回家。舞台表演同樣吸睛，邀請南化區各國中小學及社區發展協會輪番上陣，展現南化學子的純真活力；此外，更有新住民越南歌曲演唱、樂團跨界演出，以多元異國曲風為傳統新年注入全新的歡樂與驚喜。

現場設有特色市集，積極推廣南化優質的在地農特產品，讓民眾支持小農、買到最道地的山城風味。除熱鬧活動外，南化區公所特別串聯消防隊、戶政事務所及衛生所等多個單位，現場提供各項實用的業務與生活宣導。

麻豆區公所邀請鄭哲翔、湯素貞、陳君天、方俊傑等四位專業書法大師親臨現場。民眾不僅可以近距離欣賞大師們運筆如龍、力透紙背的精湛功力，更能免費索取大師親筆揮毫的吉祥春聯，讓墨香與福氣一同帶回家。

麻豆區公所也希望大家在過年期間充實心靈，活動中規劃了「借書換好禮」特別環節，民眾只要於當日至麻豆圖書館借閱圖書達到指定數量，即可兌換限量精美好禮一份！數量有限，送完為止，鼓勵大小朋友在寒假期間也能沉浸書海。