南化 玉井兩所新任所長布達 攜手打造更安全的大玉井家園

%E4%B8%80 2

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】臺南市玉井分局於12月2日下午舉行南化分駐所及玉井派出所新任所長布達典禮，由分局長蘇保安主持，並邀請轄區地方仕紳蒞臨觀禮，典禮過程隆重而溫馨。

%E4%BA%8C 1

本次布達的新任所長分別為：

南化分駐所新任所長-陳星光巡官

陳所長畢業於東海大學法律系，並於中央警察大學警佐班42期結業，歷任警員、偵查佐、巡官及所長等多項職務，具備豐富的實務歷練與卓越領導能力。考量其對南化轄區特性十分熟悉，特派接任南化分駐所所長一職，期能持續深化地區治安工作。

廣告 廣告

%E4%B8%89 1

玉井派出所新任所長-連子茗巡官

連所長畢業於中央警察大學二技87 期，任職分局督察組巡官期間，工作勤勉盡責、表現優異，深獲長官肯定，此次奉派擔任玉井派出所所長，期盼能以其專業與能量，持續提升轄區治安與服務品質。

1764740694667 1

蘇分局長勉勵兩位所長秉持熱忱與專業，展現良好領導與協調能力，帶領所內同仁持續推動治安維護、交通管理及為民服務等重要工作。同時深耕社區、落實警政社區化，與居民建立緊密的警民夥伴關係，強化社區自我防衛能力，以有效降低犯罪發生率，共同打造安全、幸福的大玉井家園。