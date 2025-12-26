南北大戰！她怒轟台北生活缺點超多 當地人笑翻：這建設狠甩其他縣市

生活中心／王文承報導

一名女子表示，自己近期頻繁北上參加活動，每次造訪台北都讓她相當崩潰，更點出幾個「完全無法接受」的缺點，直呼很想快點逃離台北。（示意圖／PIXABAY）

許多中南部民眾在升上大學或踏入職場後，往往會選擇前往台北發展，但初到北部都會圈，常因生活步調與環境差異而感到不適應，也因此南北差異的話題時常被拿出來討論。近日就有一名女子表示，自己近期頻繁北上參加活動，每次造訪台北都讓她相當崩潰，更點出幾個「完全無法接受」的缺點，直呼很想快點逃離台北，貼文曝光後，掀起兩派網友熱議。

她轟台北生活缺點多 當地人冷回這1句



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文分享，她在南部生活22年，畢業後則在中部待到現在已有6年，近期常利用週末時間北上參加活動，但不論是搭乘大眾運輸或自行開車，都讓她感到非常不適應。原PO坦言，因為長期在南部習慣騎機車，自己其實很不愛走路，但在台北往往得先走一大段路才能搭捷運，再加上人潮眾多、車廂擁擠，想在捷運上找到座位更是困難，讓她怨言滿滿。

若改成自行開車，對她而言更是一大考驗。原PO直言，在台北開車只能用「塞」和「亂」兩個字形容，不僅交通壅塞，停車費也相當驚人。她分享曾看到停車場一小時要價120元，卻仍然停得滿滿，讓她相當震驚。

此外，原PO也抱怨，自己與老公開車時多次錯過台北車站附近的高架道路入口，兩人一路開過頭才發現沒上到高架，當場崩潰直喊：「入口到底在哪？」種種狀況讓她不禁自嘲，是否真的只適合當「鄉下老鼠」，並感嘆：「每次事情辦完就只想趕快逃離這裡，真的很不能適應台北。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議。不少人認為，光是交通建設就讓台北大勝其他縣市，「光是『有捷運』這點，就已經狠甩其他六都」、「我很喜歡台北，因為不用買摩托車或汽車，只要一張1200月票就能到處跑」、「有完整的大眾運輸真的很方便，臨時想去哪裡，直接出門就好，不用煩惱停車或塞車，花費也低」、「我在雙北幾乎沒去過捷運加轉公車到不了的地方，其實也不用走太遠，多數地方公車都有到」。

不過，也有不少人坦言無法適應北部的生活環境。「我是高雄人，曾在台北念書八年，至今仍不習慣台北的天氣和狹窄空間，畢業後就立刻離開，但不得不說台北的機能真的很好，所以現在只把台北當成娛樂才會去的地方」、「北部冬天天氣真的爛到不行，已經搬回南部，一樣的錢可以住三倍大的房子，完全沒有誘因繼續待在北部」、「身為高雄人真的覺得台北的路太小了，人多路窄，還有公車跟機車搶道，超可怕」、「畢業後果斷離開台北，回南部生活」。

