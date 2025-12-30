南北夾擊! 國防部證實：共軍今分2波射擊27枚「多管火箭」

國防部公布中共12月29日、30日對台針對性軍演概況。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中國發動所謂「正義使命2025」大規模針對性軍演恫嚇台灣，國防部今(30日)證實，中共東部戰區今日於台灣周邊海空域實施實彈射擊。情次室次長謝日升中將指出，共軍今日上午9時至下午1時，由福建平潭向台灣北部(基隆以北)及南部(台南、高雄以西)之演習區域，實施兩波次「多管火箭」射擊，總數達27枚。

國防部情報次長室次長謝日升中將說明，中共東部戰區宣布今日上午8時至下午6時開設7個演訓區域，並實施實彈射擊。截至今日下午3時，國軍共偵獲共機71架次(其中35架次逾越中線)、共艦13艘(其中11艘進入24浬)、公務船15艘(含海警船11艘，其中8艘進入24浬)；另有西太平洋兩棲攻擊艦編隊維持在該區域活動。

廣告 廣告

針對此次針對性軍演影響，謝日升表示，依據交通部民航局資料，今日過境我飛航情報區受影響之國際航班高達941架次，需採取預防性航路調整；演習區內亦有商船與漁船作業受擾。

國防部發言人孫立方少將強調，共軍此類實彈射擊屬高度挑釁冒進行為，嚴重破壞區域和平穩定，並升高國際航運與飛航安全風險。國軍秉持「不升高衝突、不挑起爭端」原則，沉著冷靜應對。作計室次長連志威中將補充，國軍已立即開設應變中心，啟動「立即備戰操演」，針對關鍵基礎設施及重要目標實施防護演練。

在反制認知作戰方面，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將指出，迄今統計中共爭議訊息共46則，內容多為抨擊政策、詆毀國軍及散布「封鎖港口」、「逼近9浬」等假訊息。

法律司人權保障處處長于健昌少將則嚴正聲明，中共舉措已違反「聯合國憲章」第二條第四項「不得使用武力或武力威脅」原則，呼籲國際社會共同譴責。

海巡署副署長謝慶欽表示，海巡署全程掌握共軍27枚火箭彈動態，目前海上船舶人員均安。針對中共宣稱封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四港口，謝慶欽駁斥此為「不折不扣的假訊息」，海巡署將全力維護海上交通線。

此外，為避免誤判，海巡艦艇此次特別增加中英文廣播，告知中國海警船台海和平攸關全球經濟與科技命脈，若發生衝突將受世界制裁，並採取一對一併航監控，強勢驅離侵入我水域之船隻。

國防部公布中共12月29日、30日對台針對性軍演概況，圖為情次室次長謝日升。(記者廖振輝攝)

國防部公布中共12月29日、30日對台針對性軍演概況，圖為海巡署副署長謝慶欽。(記者廖振輝攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國「正義使命」軍演今打實彈 我方掌握：預計下午6點結束

賴清德聽取國防報告下達3指令 譴責中共公然挑釁：絕不退讓

共軍東部戰區稱：今早台灣北部海域實彈射擊「取得預期效果」

對話曝光！國軍後備幹部群組「狂酸政府、讚解放軍」 網怒轟：查辦

