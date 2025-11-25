南北婦女中心聯合成果展 桃婦幼局催生115年「婦女健康行動」





桃園市政婦幼發展局府25日假平鎮區南區婦女中心舉辦「南、北區婦女中心年度聯合成果展暨第四次婦團聯繫會議」，吸引近百位婦女及性別團體代表出席，現場氣氛熱絡。婦幼局長杜慈容到場，與各界共同回顧今年婦女服務成果，並交流未來合作方向。

杜慈容局長表示，桃園女性人口超過117萬人，市府持續以「就近、友善」為核心精神深耕兩大婦女中心。今年透過多項服務方案與教育活動，包括婦女學苑、全職媽媽支持、年輕女性 STEM 培力、女性職涯探索、特境家庭協助、AI 數位學習、鄉村婦女支持及身心健康促進等課程，全方位回應女性不同生命階段的需求。



桃市府婦幼局長杜慈容致詞。





杜慈容強調，婦團是政策推動的重要夥伴，市府將持續以補助制度、方案合作與聯繫機制，與民間攜手提高婦女福利量能。展望未來，115 年婦女節將以「婦女健康」為年度主題，期待與婦團共同打造更完整的健康支持網絡。

成果展在復旦里樂活有氧班的帶動下開場，南、北區婦女中心督導亦分享一年來的服務亮點，展示婦女中心在性別平權、生活支持與能力培力等面向的深厚能量。現場亦呈現各項方案成果，包括性別議題展、AI 技能提升課程、健康自我照顧等內容，吸引民眾駐足參觀。

下午登場的婦團聯繫會議則聚焦更深入的政策與服務交流。首先由婦幼局分享今年婦女工作推動成果，接著邀請三個婦團分享以婦女健康為主軸的實務經驗，涵蓋健康促進、心理支持與自我照顧教育，呈現民間力量在社區層面的影響力。會中也開放各婦團提出推動婦女服務時所面臨的挑戰與建議，從資源連結、服務可近性到在地需求回應等議題均引發熱烈討論。

婦幼局表示，將鼓勵更多婦團於115年度申請婦女健康相關方案，串聯婦女中心、區域醫療院所、運動中心、里辦公處與社區組織，共建「多層次、高可近性」的健康支持網絡。透過跨域合作，不僅提升婦女日常健康意識與自我照顧能力，也深化性別平等與婦女權益的公共倡議。

婦幼發展局指出，展望未來，將持續整合公私部門資源，推動更多貼近社區需求的婦女健康行動方案，逐步打造更包容、更友善的城市，讓婦女與家庭在桃園都能獲得更完整的支持。

