南北早餐戰「熱狗蛋」 北漂妹傻眼：怎麼長這麼奇怪

一名南部女網友表示，從小吃到大的「熱狗蛋」，都是熱狗包在蛋裡面一起煎，但來台北點餐後才發現，北部早餐店竟然是分開上熱狗與荷包蛋，讓她當場愣住，不少南部網友也傻眼喊不可思議，並說如果熱狗跟蛋分開上，看起來就會變很難吃。

一名女網友近日在Threads貼出影片，指出在南部早餐店點的熱狗蛋，老闆都會直接把熱狗包在蛋裡面一起煎，上頭再擠滿酸甜的番茄醬，但之前來台北想吃的時候，竟發現北部早餐店是把熱狗跟荷包蛋分開煎、分開上，讓她委屈喊「有人懂這才是真正的熱狗蛋嗎？」

廣告 廣告

貼文上線後吸引逾19萬人點閱，不少網友喊「北部那種熱狗加荷包蛋的方式，南部人真的完全看不懂」、「上次點熱狗蛋結果是分開煎的，看起來就很難吃」、「本人從小到大都在南部，在這串看到分開煎的熱狗蛋才覺得不可思議」、「不只北部啊，以前在台中讀書，那邊的早餐店也是分開煎，是我跟老闆講解，每個星期去吃，老闆才越煎越漂亮」。

也有人說「蘿蔔糕蛋也是分開煎，是不是北部人很喜歡吃荷包蛋啊」、「在北部點過一次，瞬間覺得自己上當受騙，從此沒再點過」、「跟台北人解釋熱狗蛋是什麼東西，才是最累的事情」、「鍋燒意麵跟熱狗蛋是我回家一定要吃的，因為在北部根本吃不到」。

更多中時新聞網報導

葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞

吳申梅破粵語 要紙巾來湯匙

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅