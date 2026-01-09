南北熱情連線！不畏低溫連掃3天市場 林智鴻北上應援康家瑋、劉品妡 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

冷氣團來襲，台北氣溫驟降，但青年世代的熱情不減。今（9）日是台北市議員參選人康家瑋、劉品妡連續第3天走訪基層市場，特別邀請到高雄市議員林智鴻北上助陣。3人現身位於中正、大安區交界的「東門市場」，在低溫中展現十足拚勁，強調跨縣市連線、服務不分選區。

昨日剛結束龍泉市場行程，今日3人仍馬不停蹄前往東門市場。康家瑋指出，東門市場位處信義路與金山南路口，地理位置正好是中正萬華與大安文山的銜接點，這裡不僅是老台北人的共同回憶，更是生活圈服務的核心。選在此處合體，就是要落實「服務不分區」的承諾，打破行政界線，解決兩選區鄉親共同的生活需求。

特別從高雄北上支援的林智鴻表示，康家瑋與劉品妡都是民進黨優秀的青年世代，即便面對強烈冷氣團，依然堅持連續3日早起走進市場、親近基層，不畏風雨、腳踏實地的態度，正是南部人最欣賞的韌性。他今日特別將高雄的陽光熱情帶到台北，希望在冷天中為兩位戰友打氣，也向台北鄉親推薦這2位紮根地方的年輕人。

面對連日掃街的疲累與寒冷天氣，3人始終保持笑容與攤商、採買民眾互動。劉品妡提到，雖然氣溫極低，但鄉親們一句「加油」、「穿暖一點」的叮嚀，就是他們堅持下去的最大動力。

3人強調，比起大型華麗的政治活動，他們更傾向用最樸實的方式走入巷弄。在東門市場的歷史氛圍中，透過握每一雙手、聽每一句陳情，了解市場攤商的實際需求與民生環境。掃街過程中，獲得不少民眾現場擊掌與合照支持，肯定青年世代在寒冬中服務不打折的決心。

照片來源：康家瑋、劉品妡提供

