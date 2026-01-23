南北百人會師立法院 韓國瑜接見空軍地勤榮民校友

空軍航空技術學院校友總會參訪立法院。空軍航空技術學院校友總會提供

記者黃秋儒／台北報導

今天是123自由日，空軍航空技術學院校友總會首發團，由總會長廖盛芳率團參訪立法院，拜會韓國瑜院長，並致贈〈空軍地勤榮民生命史〉，允為立法院圖書館典藏。臺南市校友會遊覽專車今日清晨四點半從臺南出發，沿路接校友，經仁德、麻豆、嘉義，直奔立法院與桃園市、新北市校友會大串連，南北百人大會師。

廖盛芳總會長一早四點，就前往早餐店，採購熱騰騰的熱食，親送至遊覽車，並上車感謝校友的辛勞，祝福ㄧ路平安，另外先行改搭高鐵到立院，歡迎專車的到來。廖盛芳表示，此行最主要目的是贈書〈空軍地勤榮民生命史〉給韓國瑜院長和立院圖書館；本書是由空軍退役的地勤人員，不乏空軍航空技術學院畢業之將、官、士、校長、教授、傑出校友，共四十位作者聯合製作，依戰管、補給、修護、氣象、資訊、Ai、資通電、防警、油彈等，不同專長的奮鬥故事，老兵不死，只會凋零，為傳承後進，無畏工程浩大，克服困難，費時ㄧ年，終完成出版。

此次參訪行程還邀請作者代表陳立嘉中將（前國防部軍備局局長），陳立嘉提到，這是舊地重遊，以前未退役前，常到立院備詢，今日有點回娘家的感覺，心情特別不ㄧ樣；邱川豪、張媽國、蒲德明、蔡世峰、黃志彰等作者及同行校友，則是第一次進立法院，很有新鮮感，韓友會理事長熊溶溶、臺北韓友會理事長陳麗香則和韓院長是熟識的老朋友。

廖盛芳提到，此書作者值中，移居美國的鄧天驥學長是校友總會的傑出校友，亦是北美分會長，年近8旬，海外投稿，方得知其早年，是建構國軍電腦化，果芸上將主持執行團隊之一，擅長電腦資訊，退役後服務於美國矽谷，IBM、AMD、西門子等國際大公司，退休後活躍僑界，帶領空軍校友出席中美等紀念活動，敦睦臺美邦誼，允為典範；年高95歲的管玉成將軍，老驥伏櫪，志在千里，技術將軍技術高，貢獻空軍，令人景仰；年青55歲的謝明奇，任教高中飛機修護，桃李滿天下。蔡世峰博士資通電出身，大學任教，以上皆為傑出校友。

廖盛芳表示，生命史篇，讀之有味。書登立院，慶祝空軍航空技術學院九十週年校慶。