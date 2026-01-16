南北粉腸大不同! "紅粉腸"端上桌把北部人嚇壞了

南部中心／綜合報導

北部一位彭先生，到高雄出差，到鴨肉飯店用餐，點了小菜＂粉腸＂，沒想到送來卻是粉紅色的，和他認知的白色粉腸竟然不同，內心大受衝擊。實際詢問黑白切的店家，其實粉紅色和白色兩款，中文都稱作粉腸，只是製作內容物不同，台語唸法也有差別。

原來粉色和白色兩款，中文都叫粉腸，但台語唸法卻大不相同。（圖／民視新聞）

民眾來到小吃店，只有要滷味，總會忍不住點一盤享用。北部一位彭先生，到高雄出差，到鴨肉飯店用餐，還點了小菜＂粉腸＂，沒想到送來的粉腸，居然是粉紅色的，和他認知的白色粉腸完全不同，內心大受衝擊。當事顧客彭先生表示，看到菜單上有粉腸，我們就劃了，我以為是一般的小腸那種，結果上來的是粉紅色的，那個在新竹我們叫做煙腸，所以我有點嚇到。

民眾光看菜單，可能不見得能理解，建議下次點餐前，還是向店員詢問清楚，避免小菜上桌，換來一場驚嚇。（圖／民視新聞）

點了粉腸，送來的卻和心中所想不同，實際來到黑白切的店家，原來粉色和白色兩款，中文都叫粉腸，但台語唸法卻大不相同。民眾表示，白色的台語發音叫粉腸，粉紅色叫粉錢、白色的這是粉腸，粉紅色這個是做香腸的腸衣。粉色的粉腸，台語稱做粉錢，用豬肉塊和粉漿水罐製成的，而白色的粉腸，則是指豬的十二指腸，用大小腸"ㄉㄥˊ"，粉腸來發音，擔心點錯菜的民眾，就用最直覺式的方法破解。民眾表示，我都指東西啊，因為他東西會在架上，我們用指的啊，所以他不會出錯啊。店家表示，我們會問，是要豬的白色粉腸，還是灌漿的那一種粉紅色粉腸，因為國語都是一樣的。畢竟開門做生意，全台各地的消費者都有可能光顧，另一間屏東的麵店，各式內臟小菜，則是放在玻璃櫥窗，讓點餐客人一目了然。店家表示，很多人會搞混，北部都是說粉腸，南部是粉錢。民眾光看菜單，可能不見得能理解，建議下次點餐前，還是向店員詢問清楚，避免小菜上桌，換來一場驚嚇。

