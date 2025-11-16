南北貳路音樂節嗨翻！盧秀燕超狂合體玖壹壹：滿滿台中味

饒舌天團玖壹壹主辦的「南北貳路音樂節」本週末（15、16日）在台中中央公園成功舉辦，台中市長盧秀燕14日特地前往彩排現場探班，她今（16）日晚間再發文感謝玖壹壹與所有演出藝人帶給台中如此精彩表演。

盧秀燕臉書16日發文：「南北貳路是台中土生土長的音樂節，滿滿的『台中味』成功吸引來自全國甚至全世界的樂迷來到台中，這正是我們發展文化城的基礎。感謝玖壹壹、感謝所有演出藝人、感謝全體籌辦團隊，帶給台中如此精彩的表演，下次見！」

「南北貳路音樂節」由KKLIVE與混血兒娛樂主辦，台中市政府新聞局合辦，由玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組歌手演出，吸引逾萬名市民參加。

盧秀燕14日探班時，與玖壹壹3位成員春風、洋蔥、健志一一握手致意，大讚玖壹壹是台中的驕傲，感謝他們連續兩年在台中舉辦南北貳路音樂節，將中央公園打造成音樂活動新地標，活動自去年首度舉辦以來就廣受好評，今年規模再升級，卡司陣容更強、舞台更盛大，象徵台中市致力打造「流行音樂之都」品牌，今年底還有五月天、頑童MJ116及跨年晚會接力登場，要讓音樂成為台中市的日常與驕傲。

