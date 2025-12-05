南北軒領軍 淡古辦戶外音樂會

淡古博物館在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會。（圖：淡古博物館提供）

▲淡古博物館在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會。（圖：淡古博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館為支持淡水在地文化，特別舉辦一場別開生面的戶外音樂會，由甫獲新北文化獎肯定的「淡水南北軒」親自上陣演出，邀請國內外遊客在百年古蹟淡水紅毛城中，近距離感受百年藝陣的獨特魅力。

淡水古蹟博物館表示，將在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA-淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與臺大創新設計學院十八位學生共同演出，以北管曲牌〈風入松〉為核心，呈現傳統文化與青年創意交織的跨域成果。

廣告 廣告

音樂會將以〈風入松〉選段揭開序幕，由南北軒藝師與學生共同演繹，象徵世代交會與文化共鳴。接續由學生發表五首以〈風入松〉為靈感，融入搖滾、古典、電子音樂、聲景及即興等多元元素的創作，以年輕語彙重新詮釋北管精神，展現新世代對傳統音樂的觀察與延伸。

淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城是見證淡水發展的百年古蹟，而淡水南北軒自創立以來也走過百年歲月，兩者同為淡水文化的重要象徵，百年古蹟、百年藝陣再加上學生跨域的創新，使傳統音樂在不同世代間激盪出新能量，不僅展現傳統樂曲的再生力，也象徵文化在交流中延續、轉化的生命力。