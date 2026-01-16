南北雙城燈節接力登場 變形金剛駿馬光影齊放

迎接2026年新春，全台燈節由北到南接力登場。台北市「2026台北燈節」首度採「雙展區、雙IP」策展模式，攜手全球知名IP《變形金剛》，打造10公尺高柯博文主燈；「2026屏東燈節」橫跨4大燈區，超過40組藝術燈飾同時點亮，展現科技與在地文化並行的節慶魅力。

今(2026)年台北燈節於2月25日至3月15日展開，橫跨西門與花博2大展區。其中，花博展區首度取得《變形金剛TRANSFORMERS》授權合作，設計前所未見的主題燈組。博派領袖柯博文以大型立體裝置燈組震撼亮相，並結合燈光節奏與場域設計，營造充滿力量感的沉浸式賞燈體驗。同台加映大黃蜂與密卡登燈組，3大經典角色齊聚成為今年燈節最大亮點。

最受小朋友歡迎的馬年小提燈同樣以柯博文為造型主題，融入機械風格與未來城市意象，兼具科技感與收藏價值。小提燈預計於3月1日至3日在西門及花博展區限量發送，並同步於各行政區發放，詳細資訊另行公告。

來到南台灣，「2026屏東燈節」於1月23日正式點燈，燈區涵蓋縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪，展期至3月1日。屏東縣府表示，燈節邁入第5年，年年吸引百萬人潮，今年持續以光影藝術結合自然景觀與人文底蘊，成為深具文化厚度的夜間盛會。

萬年溪燈區以「光馳萬年」為主軸，主燈「騰光」每30分鐘展演燈光秀；縣民公園主燈「山之光」高達12米，融合山海地景沉浸式聲光劇場。勝利星村與客家燈區分別以歷史記憶與文化符碼為主，展現屏東多元風貌。

屏東燈節馬年小提燈「馬耀風情」首度亮相即成焦點，以風琴摺紙結構勾勒駿馬姿態，搭配復古黃光LED，呈現溫潤喜氣氛圍，首波將於1月23日在縣民公園燈區發放。屏東縣府規畫多場表演與免費接駁路線，呼籲民眾搭乘大眾運輸賞燈。

