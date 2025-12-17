南北韓交界開餐車 温昇豪闖北緯38度線「簽下切結書」

温昇豪、江宏傑17日參加《廚師的迫降：客家廚房2》訪問，本季節目70%在韓國拍攝，聊起難忘的拍攝經驗，兩人不約而同都對前往「北緯38度線」擺攤一事印象深刻。温昇豪透露，在板門店附近經營餐車之餘，還前往搭乘能一度南北韓分裂情況的臨津閣和平纜車，搭乘前甚至還得簽下切結書，自行承擔有可能面對的風險。

江宏傑、温昇豪出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪（圖／小娛樂）

有了第一季的經驗，兩人相對得心應手，江宏傑在廚房總算稍微不那麼手忙腳亂，而和他同在廚房的，還有少女時代的孝淵，雖說兩人在不同隊伍，屬於競爭關係，但相處過後，他認為孝淵一點也沒有架子，個性又開朗，偶爾還會講中文和他們溝通。

《廚師的迫降：客家廚房2》此次播放規模擴大，反響頗佳，温昇豪認為這是很好的台韓交流，若真的有第三季，或許可以結合通路合作，讓觀眾不只是看，還吃得到美味的客家料理，許願前往韓國濟州島拍攝。

《廚師的迫降：客家廚房2》温昇豪（圖／小娛樂）

本周即將播出第三集，兩隊在正式營業日場面混亂，廚房內外狀況百出，李元日主廚一度不知去向，內場只剩下孝淵一人獨撐大局。面對獨自作業的巨大壓力，孝淵被迫快速成長，卻也展現出驚人自信：「我可以自己開店了！」 這一幕連敵隊成員利特都忍不住調侃說：「孝淵的選擇好像踩雷了。」

當日營業結束後，兩隊的火藥味仍未消散，李元日自信表示：「我們隊非常完美。」隨後也毫不留情批評對手：「趙主廚那隊簡直一團亂！」對此，趙序橫立刻反擊：「什麼叫一團亂！宏傑的手腕都受傷了，證明我們都是全力以赴的。」

江宏傑出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪（圖／小娛樂）

《廚師的迫降：客家廚房2》於每周日晚間8點在客家電視與韓國TVING播出，晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立台灣台與三立綜合台也將跟播。

