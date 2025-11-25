南北韓恐隨時爆衝突！ 李在明：朝視韓「不共戴天」仇敵

南韓總統李在明，搭乘專機前往土耳其途中，召開機上記者會，直指南北韓目前的關係，隨時可能爆發偶發衝突，更提到若和平能穩定建立，美韓聯合軍演最好能停止，而與此同時，駐韓美軍24日接連發生事故，一架MQ-9死神無人機墜海，另有一架F35A戰機緊急迫降。

南韓總統李在明23日飛往土耳其時，在機上記者會表示南北韓關係演變成敵對隨時可能爆發衝突。（資料圖片／達志影像路透社)

南韓總統李在明日前在前往土耳其途中的機上記者會中，直指南北韓關係已降至冰點，隨時可能爆發偶發衝突。他甚至表示若要穩定和平，美韓聯合軍演最好能停止。與此同時，駐韓美軍接連發生事故，包括一架價值超過9.3億新台幣的MQ-9死神無人機在群山外海墜海，以及一架F-35A戰機緊急迫降清州國際機場。儘管局勢緊張，李在明的支持度不減反增，民調顯示有55.9%的受訪者給予其國政施行正面評價。

廣告 廣告

南韓總統李在明週日搭乘總統專機飛往土耳其，並在機上舉行記者會。他表示南北韓關係已經降到冰點，處於「非常危險的局勢」。李在明強調，南北雙方已經到了隨時可能發生偶發衝突的地步，北韓現在把南韓視為敵對國家，甚至是不共戴天的仇敵。他認為，美韓聯合軍演能停止的話會比較好。

近日北韓不只拒絕回應首爾提出建立聯繫的呼籲，還在軍事邊界沿線架設了帶刺鐵絲網。這是自1950到1953年韓戰結束以來從未發生過的事情。李在明為了穩定南北韓局勢，甚至提議最好不要舉行軍演。然而，就在李在明發表上述言論的同時，駐韓美軍卻接連出事。

駐韓美軍第七空軍透過官網公告表示，死神MQ-9在執行任務期間捲入事故，並指出此次事故沒有傳出人員受傷或公共資產受損。美國部署在韓半島、單價超過9.3億新台幣、用來監視北韓的最先進無人機MQ-9「死神」前幾天在群山外海墜落的消息被揭露。不只如此，週一晚間6點46分左右，一架美國空軍F-35A戰鬥機在訓練期間緊急迫降清州國際機場。

關於這起事件出了什麼狀況，目前還在調查當中。儘管目前局勢相對緊張，李在明的支持度卻不減反增。民調結果顯示，對李總統國政施行給予正面評價的受訪者為55.9%，這比上週上升1.4個百分點。負面評價為40.5%，較上週下降0.7個百分點，顯示國民對他還是很有信心。

更多 TVBS 報導

李在明跨海指揮！韓海警火速救援擱淺渡輪 267人全員生還

韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎

南韓渡輪觸礁！船上「267人受困」 李在明緊急下令救援

李在明拚外交！4國行首站訪阿聯 杜拜韓流文博會齊發

