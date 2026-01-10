南北韓界線百人餐車生死戰！江宏傑動作慢遭嫌

陳庭妮（左起）、珪斌、江宏傑、趙序衡互相加油打氣。（客家電視台提供）

利特、温昇豪、李元日、江宏傑，搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯合作的台韓實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》，本週迎來全新挑戰。兩隊正式告別室內餐廳經營，首度轉戰戶外戰場，前進韓國知名景點、位於南北韓邊界的「臨津閣和平世界公園」，展開高張力的餐車對決，温昇豪說：「公園離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」

進入到餐車挑戰賽，兩隊必須販售各自設計的客家餐車料理，進行「限量 100 人份」銷量競賽，率先完售的隊伍即可奪勝。消息一出，成員們立刻繃緊神經，因為公園人潮來得又快又猛，完全不給任何緩衝空間，排隊人龍迅速成形，餐車內外同步進入高速運轉模式，緊湊節奏下，趙序衡也忍不住拍手催促江宏傑「太慢了！快點快點！」李元日主廚帶領孝淵全力出餐，接連端出「客家熱狗堡」以及清爽的「蜜金桔氣泡飲」，每個動作都攸關勝負。

珪斌現場演唱招攬人氣。（客家電視台提供）

外場成為左右戰局的關鍵，面對烈日下不斷增加的排隊人潮，温昇豪滿頭大汗、不斷對隊友大喊：「快點快點！趕快趕快！」大勢新人珪斌驚喜化身「氣氛救援」，不僅協助遞送餐點，還背起吉他在現場即興彈唱，用歌聲安撫等候民眾，也為緊繃的比賽現場注入輕鬆氛圍。《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間8點於客家電視與韓國 TVING首播，晚間9點於LINE TV上線，晚間10點於中天綜合台播出；12月13日起，晚間6點於三立國際台、晚間10點於三立台灣台與三立綜合台跟播。

