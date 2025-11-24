南北韓要統一？李在明請教德國經驗：南韓也應走這條路

南韓總統李在明22日在南非出席二十國集團（G20）峰會期間同德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行會談。李在明向梅爾茨詢問德國實現統一經驗，並強調南韓也應走這條路。

南韓總統李在明同德國總理梅爾茨於G20峰會期間舉行會談。（圖／《美聯社》）

據《韓聯社》23日報導，李在明在開場白中指出，南韓可以從德國的經驗中學到很多東西。南韓應學習德國如何克服分裂、實現統一的經驗，並強調南韓也應走這條路。梅爾茨回應稱，並不存在統一的「秘訣」，並表示自己非常關注朝鮮半島及周邊局勢，包括朝鮮問題。他還表示，德方也十分關注南韓對大陸的看法，因為德國正在制定對華戰略。

據南韓總統室發布的資料，李在明在之後的閉門會談中詳細說明南韓政府為緩解半島緊張局勢、構建和平所作的努力，並希望擁有克服分裂和統一經驗的德方給予支援。

雙方還就今後在能源、核心礦物等共同關心領域加強合作達成共識。李在明還指出，歐洲國家正在加強軍工能力，呼籲梅爾茨關注德國與韓企在防務領域的合作。南韓總統室表示，兩國領導人決定通過明年的互訪進一步深入探討兩國關係的發展。

