南北韓非軍事區傳爆炸事故 南韓1軍官遭地雷炸傷

南韓國防部今天(20日)表示，劃分兩韓的軍事分界線(MDL)附近發生一起爆炸事故，造成一名正在巡邏的南韓軍官受傷，所幸送醫後傷勢穩定，並無大礙。

路透社報導，這起爆炸事件發生在今天上午，地點位於南北韓軍事分界線西段。

南韓國防部表示，事發後已緊急調派直升機，將該名受傷軍官送往醫院救治，目前狀況穩定，沒有生命危險。

南北韓軍事分界線位於非軍事區(DMZ)內，橫跨朝鮮半島，是一條長250公里、寬4公里的軍事緩衝區，因此成為野生動物的庇護所。

但也由於北韓該區域內埋設了無數地雷，導致發生爆炸意外。2015年，兩名南韓士兵在邊界以南巡邏時，因誤踩地雷而遭受重傷，其中一人失去雙腿，另一人截去一隻腳。

南韓軍方本週稍早就軍事分界線劃定問題，向北韓提出軍事會談邀請。首爾表示，兩韓在1953年根據停戰協定設定軍事分界線，然而隨著時間過去，分界線上的標記物多半已經消失，導致「雙方對某些區域的邊界認定有所不同」。

首爾表示，從今年初到現在，北韓軍隊已越界入侵南韓大約10次，都被驅離。為了避免雙方爆發軍事衝突，南韓就設定軍事分界線基準線提出邀請，並期待北韓積極快速回應。(編輯：宋皖媛)