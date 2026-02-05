南區區公所「駿馬奔騰、福氣滿盈」春聯揮毫猜燈謎喜迎馬年

丙午馬年的到來，南區區公所今（5）日上午盛大舉辦「2026 駿馬奔騰、福氣滿盈」春聯揮毫暨猜燈謎活動。南區區長李美麗特別邀請 9 位書法名家現場揮毫，展現深厚的文字美學功力；今年更首度結合趣味猜燈謎，吸引大量民眾駐足參與，現場氣氛熱烈，象徵新的一年萬馬奔騰、氣象煥然。(見圖)

活動在李美麗區長與書法老師們共同開筆寫下吉祥祝賀詞後揭開序幕，預祝市民朋友「馬到成功」、「福氣滿盈」。南區吉祥物「阿柴」也穿上賀歲裝扮現身，發放特別印製的限量吉祥物紅包袋，現場排隊人潮絡繹不絕。

今年活動亮點除了名家墨寶，更加入了「智力大考驗」猜燈謎環節，民眾在領取春聯之餘，紛紛挑戰趣味謎題，現場驚呼與笑聲不斷。今日包含南區戶政事務所蕭淑娟主任、衛生所劉素琴主任及多位立法委員、市議員服務處代表均親自到場，與民同樂共迎新春。