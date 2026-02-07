南區國稅公布轄內發票中獎地點

去年十一、十二月期統一發票開獎，財政部南區國稅局轄內開出一張一千萬元特別獎、三張二百萬元特獎及二張一百萬元雲端發票專屬獎，呼籲尚未對獎民眾儘速對獎，以免與財神爺擦身而過。

南區國稅局表示，特別獎由臺南市新化區全暘五金百貨開出；二百萬元特獎分別由臺南市安南區速邁樂加油站、永康區中油加油站及屏東縣南州鄉全家便利商店開出；一百萬元雲端發票專屬獎由臺南市安南區全家便利商店及安定區統一超商開出；中獎民眾消費五十五元至二百七十元就獲得財神爺眷顧。

南區國稅局提醒中獎民眾，此期發票領獎期限自二月六日起五月五日，如為以手機條碼儲存的雲端發票，且開獎前已於電子發票整合服務平台設定匯款帳戶者，獎金將直接匯入，也鼓勵民眾以手機下載財政部「統一發票兌獎APP」及綁定手機條碼，可將各種載具歸戶，日後可在「發票存摺」上查詢；每期開獎當日兌獎APP會自動對獎，如有中獎，輸入領獎人資料及帳號，獎金可直接入帳，不怕發票遺失或忘記領獎。