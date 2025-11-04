南區國稅局「金馬舞春果好甜」新年月曆11/25起限量送

南區國稅局推出二０二六「金馬舞春 果好甜」新年月曆，邀請民眾捐贈發票做公益，與社會溫暖同行。（圖／南區國稅局提供）

記者林怡孜／台南報導

為迎接二０二六金馬年到來，財政部南區國稅局推出「馬到成功送新曆、捐發票做好事」活動，廿五日起開跑，凡捐贈一一四年十一、十二月期每張消費金額十元以上的雲端發票五張或紙本發票十張，即可兌換一份限量精美二０二六「金馬舞春果好甜」月曆或桌曆，每人限量一份，兌完為止。

南區國稅局表示，活動募集到的發票將全數轉贈給在地社福團體，邀請民眾一起「喝飲料、買午餐也能做公益」，以日常消費落實社會關懷。而為呼應數位化與節能減碳，民眾也可選擇以載具儲存雲端發票，捐贈、對獎更便利。

今年推出的「金馬舞春果好甜」月曆設計充滿節慶氣氛，以台灣各地當季水果作為十二個月份主題，色彩明亮、寓意豐收喜氣，更結合「租稅AI繪圖競賽」入選作品，搭配「手機報稅小提醒」與「雲端發票小知識」版面，實用與美觀兼具。封底另貼心附上「歲馬奔騰」、「喜迎豐年」可剪貼春聯，讓新的一年從生活小地方就能充滿過年氛圍。

國稅局也同步提供電子版月曆與桌布供民眾免費下載，只要前往南區國稅局官網首頁 → 政府資訊公開 → 出版品 → 宣導資訊，即可輕鬆取得，讓工作與生活都能增添一點新年好心情。