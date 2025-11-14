南區國稅捐發票換新曆 25日開跑

二零二五年即將結束，為迎接新一年到來，財政部南區國稅局特別舉辦「馬到成功送新曆」租稅宣導活動，印製二零二六年月曆及桌曆提供民眾兌換，藉以宣導租稅常識及鼓勵民眾購物消費以載具儲存雲端發票。

南區國稅局表示，新年度「金馬舞春果好甜」月曆以台灣各月份當令水果為主題，結合租稅AI繪圖競賽活動入選作品，宣導手機報稅及雲端發票便利性，同時搭配租稅金句及稅務專區QRCode，資訊豐富又實用，封面背面更設計二張「歲馬奔騰」及「喜迎豐年」春聯供民眾剪下張貼，增添喜氣。

南區國稅局指出，十一月廿五日起只要捐贈今年十一、十二月期每張消費金額十元以上的雲端發票五張或紙本發票十張，即可所屬分局、稽徵所上班時間兌換月曆或桌曆，每人限兌換一本，數量有限，兌完為止，募集到的發票將全數轉贈在地社福團體，歡迎民眾共襄盛舉，響應捐發票做公益。