南區替代役男 年節關心獨老

南區公所派替代役男前往獨居長輩家中傾聽長者心聲。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

南區公所與南區行善團攜手明輝慈善基金會及台糖公司，五日辦理「迎春送暖不孤單」關懷弱勢獨居長者活動，致贈年菜、禮盒及罐頭。南區公所今年特別安排代替役前往獨居長者家中陪伴及傾聽長者的心聲，令長者非常感動。

今年南區慰問獨老活動由南區行善團採購台糖荳蔻年華禮盒、台南市私立明輝社會福利慈善事業基金會及台糖台南營業所贊助四小福年菜及特級玉米粒罐頭，捐贈轄內具有福利身分的弱勢獨居長者，表達市府及公所最誠摯的關懷之意。

今年最大特色是責成替代役男「照顧弱勢族群」的公益服務，安排役男陪伴並傾聽獨居長者的心聲，讓長者們暖心過好年。有些長者終年關在家裡，講話的對象不多，看到有晚輩前來陪伴，即使不認識，都打開話匣子「從年輕講到老」，有的甚至要求替代役男以後也常常來陪他們聊天。

南區公所與企業合組行善團，發起關懷弱勢送愛心行動。（記者陳俊文攝）

南區區長蕭琇華不忘向訪視的長輩提醒: 冬季是電氣相關的火災和一氧化碳中毒的高發期，提醒長者應加強居家安全防範，定期檢查家中的延長線、取暖設備及熱水器並加裝住警器。