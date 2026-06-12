南區玉聖宮百年榕樹連根拔起

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

受連日豪雨影響，台南南區下林玉聖宮前百年榕樹深夜倒塌，巨大樹幹橫躺人行道並壓毀機車，幸無民眾受傷。(記者張翔翻攝)

（另開新視窗）

記者張翔∕台南報導

受連日降下豪雨影響，南區下林玉聖宮前一棵樹齡超過百年的老榕樹，疑因長時間受雨勢沖刷，十一日晚間突然連根拔起倒塌，重重砸向人行道，並壓毀停放在旁的一輛機車，所幸當時無人經過，未造成人員傷亡，讓廟方直呼「神明有保佑」。

這起樹倒意外發生於十一日晚間七點左右，當時現場傳出巨大聲響，附近居民聞聲紛紛外出查看，只見宮廟前的大榕樹已傾倒在人行道上，枝幹橫躺路面，並波及一旁停放的機車。從現場情況可見，機車龍頭受損、車殼破裂，前方置物籃也被壓得變形。

廣告 廣告

下林玉聖宮主委蔡國輝表示，這棵榕樹樹齡約百年，從他小時候便已矗立在廟前，是地方居民熟悉的景象。近日因連續降雨，廟方曾聽見樹體發出異常聲響，擔心有傾倒風險，也已通報相關單位協助檢查，不料尚未等到處理，大樹就在豪雨中突然倒下。

事故發生後，相關單位立即派遣工程車連夜進行初步清理，十二日上午再出動吊車及機具，將散落的樹幹與枝葉吊離現場。