南區眷村年貨大街 29日起接力登場

市長黃偉哲與新昌里社區舞群的「飯店總鋪師」熱舞開場。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

已連辦二十五年的南區眷村年貨大街，預計一月二十九日至二月六日接力登場，二十二日由市長黃偉哲偕同南區區長蕭琇華、新生里里長王安國、明德里里長陳瑞華共同啟動，揭開南區年度重要年節活動序幕。

今年由明德里辦公處辦理的「水交社文化季暨眷村年貨大街」、以及新生里辦公處接力舉辦的「台南眷村年貨大街」，將串聯成雙場域、跨時段的年貨盛會，邀請市民一同走進眷村時光，感受過年最真摯的溫暖情懷。

今年南區眷村年貨大街首場於一月二十九日至二月二日在水交社眷村文化園區舉行，第二場於二月六日至十日在台南市棒球場旁盛大舉行，兩場活動接力辦理，讓民眾在春節期間一次體驗南區獨具特色的眷村年味。

從九十一年起辦理眷村年貨大街迄今的新生里長王安國表示，不止南區民眾可買到眷村年貨，也歡迎北區民眾參加在前美國學校「阿嬤妳看市集」舉行的第三場眷村年貨大街，南、北兩區眷村結合，盛況不亞於南區這兩場。

水交社湖南彭麗萍推出的湖南排骨香腸，香腸中可看到排骨（箭頭指處），是全台獨家口味。（記者陳俊文攝）

王安國表示，隨著老成凋零，眷村美食現在已傳承至第三代，仍努力追隨前人腳步，加上新生代的創新思維，重新包裝，令人更加耳目一新。王安國強調，味道仍是很傳統的，像南京的板鴨、冰糖醬鴨，湖南的臘肉，還有全台獨家的「排骨香腸」，香腸中有排骨，顯現湖南人「什麼都能醃、什麼都能做菜」的絕中之絕。

今年眷村年貨大街首次出現的雲南小菜，歡迎民眾前來嘗鮮。（記者陳俊文攝）

今年還出現雲南菜系的多種小吃，像綠色的貢菜，很多人連看都沒看過。雲南人醃蘿蔔，一種曬乾，一種醃製，口感不同，各有千秋，都是平常菜市場買不到的外省年貨。