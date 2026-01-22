南區眷村年貨大街1/29水交社登場 2/6起移師台南市棒球場





台南市南區「眷村年貨大街」將於1月29日至2月2日，在水交社眷村文化園區登場，接著於2月6日至10日移師台南市棒球場旁辦理。市長黃偉哲今（22）日出席活動記者會，與南區區長蕭琇華及在地里長共同宣告南區眷村年貨大街開跑，邀請市民朋友走進眷村，感受濃濃年節氛圍。

黃偉哲表示，南區眷村年貨大街在地方里長與社區支持下已成為年度盛事，每年都吸引眾多市民踴躍參與，不僅保留眷村飲食文化，也讓珍貴的眷村美食得以延續與傳承。

南區區公所指出，今年南區眷村年貨大街採「雙場域、跨時段」方式規劃，讓市民在春節期間一次體驗南區多元且豐富的眷村年味。活動由明德里辦公處主辦「水交社文化季暨眷村年貨大街」，並由新生里辦公處接力舉辦「台南眷村年貨大街」，兩場活動相互串聯，匯集眷村年菜、特色小吃及各式應景年貨，共同打造南區獨具特色的年節盛會。

區長蕭琇華表示，眷村年貨大街結合文化展演與在地創意元素，現場除了豐富的眷村美食，以及臘肉、香腸、南北貨、糖果等傳統年貨攤位外，也規劃多項精彩表演，邀請在地學校與藝文團隊參與；同時設有文創市集、摸彩活動及愛心義賣等多元內容，為活動增添熱鬧氛圍。

台南市政府表示，眷村美食不僅令人懷念，更承載珍貴的時代記憶與生活智慧。誠摯邀請市民朋友攜家帶眷，於農曆年前走訪南區眷村年貨大街，選購充滿年節氣息的特色年貨；採買過後也可順道走訪水交社文化園區，園區內設有AIR台南館、眷村主題館、飛行親子館等八大主題館，展覽內容豐富多元，讓民眾深入了解眷村文化與歷史，歡喜迎接嶄新的新春佳節。

