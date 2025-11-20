南區觀光圈國際行銷再升級

雲嘉南國家風景區管理處舉辦南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表會，展現於市場推廣、產品創新與國際連結成果。（記者李嘉祥攝）

▲雲嘉南國家風景區管理處舉辦南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表會，展現於市場推廣、產品創新與國際連結成果。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署雲嘉南國家風景區管理處廿日舉辦「TAIWAN WAVES OF WONDER」南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表會，結合品牌整合、跨域合作與國際踩線行動，展現南區觀光圈三點零於市場推廣、產品創新與國際連結成果，啟動南區觀光圈國際宣傳與引客推廣新布局，亦象徵台灣觀光邁向以品牌聚合、精準行銷及實質引客為核心新時代。

南區觀光圈從雲林、嘉義、臺南、高雄到屏東，自觀光圈計畫啟動以來，交通部觀光署積極推動國際引客與宣傳策略及行動方案，透過海外宣傳活動、旅行業者踩線與異業合作計畫，提升地方品牌的國際能見度與市場轉化率。

以國際視角製作的形象影片《TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTH

ERN EDITION》，以「流」為主題意象，從小琉球、大鵬灣無邊境海景，到高雄茂林、美濃、旗山翩翩起舞蝴蝶，再到臺南關子嶺泥漿溫泉及滿天飛鷹的曾文水庫，以及雲嘉南濱海井仔腳瓦盤鹽田，透過影像呈現南區觀光圈整體品牌精神；「驚喜無限的南區觀光圈分享會」邀國際旅遊名人與創作團隊現身，西武集團台灣分公司總經理安田夏樹、前美國商會執行長李豪、香港旅遊創作者嘉盈擔任南區觀光圈國際宣傳大使，分享從不同文化視角出發的旅遊經驗。

南區觀光圈全新品牌識別與「南灣嚴選」商品也首度亮相，以「南」字為設計主軸，結合鹽田、產業、生態等符號意象，象徵南灣文化的海派與土地，展現南台灣的在地精神與自然特色；延伸自品牌精神的「南灣嚴選」系列以生活化方式呈現地方故事。

主辦單位雲嘉南管理處長徐振能表示，南區觀光圈以延續台灣觀光品牌為主題，攜手西拉雅、大鵬灣與茂林國家風景區管理處，聚焦國際行銷與實際引客，針對日、港、大馬與印尼市場推動踩線與媒體宣傳合作，結合日本星宇航空與電商平台推出專屬國際引客創新旅遊方案，讓海外旅客透過影像與創新旅遊產品，感受南台灣兼具文化深度與永續價值的旅遊魅力。