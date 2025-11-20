南區觀光圈推出品牌Logo和宣傳片 吸引國際旅客深入南台灣

觀光署4大國家風景區管理處今天(20日)攜手組成「南區觀光圈」，共同推出「南區觀光圈」品牌Logo和主題商品，同時首播南區觀光圈品牌宣傳片，希望吸引更多國際旅客深入南台灣，遇見感動與驚喜。

為了集中力量強化國際行銷，觀光署將所屬13個國家風景區分別整合成北、中、南、東四大區域觀光圈，其中「南區觀光圈」涵蓋雲林以南到嘉義、台南、高雄、屏東5個縣市，匯集雲嘉南、西拉雅、茂林與大鵬灣4大國家風景區，20日特別攜手業者共同推出「南區觀光圈」品牌Logo「南」和主題商品「南灣嚴選」，同時首播南區觀光圈品牌宣傳片「TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTHERN EDITION」。

領銜主辦的雲嘉南風管處長徐振能在品牌發布會上受訪表示，這次的國際行銷特別邀請到5個國家的旅行業者和3位不同國籍的網紅來踩線，希望吸引更多國際旅客深入南台灣，遇見不一樣的感動與驚喜。徐振能說：『(原音)那我們這次特別邀請了包括歐美、日本，還有港澳、馬來西亞等等的旅行業者來交流；也有邀請3位國際網紅，以他們不同國家的文化視角來踩線、拍攝相關的影片，推廣給他們的粉絲，來宣傳我們整個南區觀光圈的特色，希望把我們南部的人文風土帶給世界不同的國家。』

徐振能指出，這些外籍人士來到南區觀光圈，總是對大家習以為常的事物大感驚艷。以日本西武集團王子大飯店台北分公司總經理、也是既視未視hunter安田夏樹為例，就在這次的踩線行程充分享受到了「五感之旅」；台灣美國商會前會長、也是TaiwanPlus「豪哥海上看台灣」聯合製片人豪哥(Leo Seewald)更對南台灣的海洋、山脈、天空念念不忘，而且覺得「走到哪裡都有好吃的東西、想玩甚麼都有得玩」；經常來到台北紓壓的香港旅遊創作者嘉盈更從「不知道怎麼玩南台灣」，到體驗過原民部落文化和鹽田文化後，領會到台灣最珍貴的地方。

此外，南區觀光圈還攜手星宇航空，推出日本旅客專屬的「南灣幣」優惠，只要和星宇合作的旅行社，都可在明年上半年享有價值新台幣500元的南灣幣，並且適用於60家合作業者的70家門市；同時攜手旅遊電商平台Klook推出南台灣限定優惠，只要購買南區旅遊體驗產品，超過80項商品現折200元。(編輯：宋皖媛)