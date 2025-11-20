南區觀光圈推出品牌Logo和宣傳片 吸引國際旅客深入南台灣
觀光署4大國家風景區管理處今天(20日)攜手組成「南區觀光圈」，共同推出「南區觀光圈」品牌Logo和主題商品，同時首播南區觀光圈品牌宣傳片，希望吸引更多國際旅客深入南台灣，遇見感動與驚喜。
為了集中力量強化國際行銷，觀光署將所屬13個國家風景區分別整合成北、中、南、東四大區域觀光圈，其中「南區觀光圈」涵蓋雲林以南到嘉義、台南、高雄、屏東5個縣市，匯集雲嘉南、西拉雅、茂林與大鵬灣4大國家風景區，20日特別攜手業者共同推出「南區觀光圈」品牌Logo「南」和主題商品「南灣嚴選」，同時首播南區觀光圈品牌宣傳片「TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTHERN EDITION」。
領銜主辦的雲嘉南風管處長徐振能在品牌發布會上受訪表示，這次的國際行銷特別邀請到5個國家的旅行業者和3位不同國籍的網紅來踩線，希望吸引更多國際旅客深入南台灣，遇見不一樣的感動與驚喜。徐振能說：『(原音)那我們這次特別邀請了包括歐美、日本，還有港澳、馬來西亞等等的旅行業者來交流；也有邀請3位國際網紅，以他們不同國家的文化視角來踩線、拍攝相關的影片，推廣給他們的粉絲，來宣傳我們整個南區觀光圈的特色，希望把我們南部的人文風土帶給世界不同的國家。』
徐振能指出，這些外籍人士來到南區觀光圈，總是對大家習以為常的事物大感驚艷。以日本西武集團王子大飯店台北分公司總經理、也是既視未視hunter安田夏樹為例，就在這次的踩線行程充分享受到了「五感之旅」；台灣美國商會前會長、也是TaiwanPlus「豪哥海上看台灣」聯合製片人豪哥(Leo Seewald)更對南台灣的海洋、山脈、天空念念不忘，而且覺得「走到哪裡都有好吃的東西、想玩甚麼都有得玩」；經常來到台北紓壓的香港旅遊創作者嘉盈更從「不知道怎麼玩南台灣」，到體驗過原民部落文化和鹽田文化後，領會到台灣最珍貴的地方。
此外，南區觀光圈還攜手星宇航空，推出日本旅客專屬的「南灣幣」優惠，只要和星宇合作的旅行社，都可在明年上半年享有價值新台幣500元的南灣幣，並且適用於60家合作業者的70家門市；同時攜手旅遊電商平台Klook推出南台灣限定優惠，只要購買南區旅遊體驗產品，超過80項商品現折200元。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 8 小時前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
7人占2桌只點1餐點 鹿港小吃店無奈將設低消
民眾出門觀光旅遊，品嘗在地美食是重要的體驗，但彰化鹿港有遊客到一家小吃店，七個人用餐，坐了2桌，卻只點1份蚵仔煎，老闆感嘆，假日生意好，要拚翻桌率多賺點錢，沒想到卻遇到這樣的客人，只好公告從12月開始...華視 ・ 3 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
新北北海溫泉洲際酒店全新開幕專案「際遇金山」！絕美山海度假魅力亮點一次看
繼高雄、台中之後，全台第三間洲際酒店落腳新北市金山溫泉區，不同於前兩者都會型型態，「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）更強調「度假」的概念，由洲際酒店集團（IHG）與興富發建設攜手合作，即日起迎來新北市北海岸首間國際級奢華溫泉酒店。開幕專案「際遇金山」只要預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、獎勵積分5000點與單臥套房保證升級券等禮遇。景點+ ・ 1 天前
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」
獨家／越捷航班突取消 從富國島變「桃機一日遊」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元
蕭姓婦人到台中福壽山農場旅遊，在波斯菊花海掉落邊坡骨折，她以現場無警告標誌求償國賠1087萬元；台中地院查，農場種波斯菊...聯合新聞網 ・ 2 小時前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 23 小時前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 1 天前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」
越捷航空從台北飛往富國島的VJ845班機19日發生臨時取消事件，一名旅客還原整段過程，從上機到確定取消，前後耗時超過4小時，讓不少人行程受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 1 天前
普發金爽爽花 台中旅遊祭出年度最強促銷
[NOWnews今日新聞]響應政府普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局攜手市內旅宿與遊樂業者推出一系列超值優惠！台中港酒店推出「全民普發星級入住」專案，以1萬元即可入住總統套房含早餐；台中長榮桂冠酒店則...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 14 小時前
馬祖徒步慢旅 感受戰地文史風情
記者李佩玲／綜合報導 為推廣馬祖深度旅遊及響應永續觀光，馬祖國家風景區管理處昨日宣布，25日將啟動「島嶼淨行─馬祖徒步慢旅」集章護照活動，鼓勵遊客以徒步慢旅方青年日報 ・ 1 天前
台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了
每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全！到底「待台灣也能玩雪」的秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂。Yahoo玩樂搜查團 ・ 5 小時前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 11 小時前