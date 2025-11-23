南區觀光圈推動國際行銷策略再升級
交通部觀光署雲嘉南國家風景區管理處日昨舉辦「TAIWAN WAVES OF WONDER」南區觀光圈國際推廣行銷影片暨成果發表記者會，正式啟動南區觀光圈國際宣傳與引客推廣新布局。活動結合品牌整合、跨域合作與國際踩線行動，全面展現南區觀光圈3.0階段在市場推廣、產品創新與國際連結上的具體成果，象徵台灣觀光邁向以品牌聚合、精準行銷及實質引客為核心的新時代。（見圖）
交通部觀光署自觀光圈計畫啟動，積極推動國際引客與宣傳策略與行動方案，透過海外宣傳活動、旅行業者踩線行程與異業合作計畫，逐步提升地方品牌的國際能見度與市場轉化率。立法委員劉建國表示，南區觀光圈從雲林、嘉義、台南、高雄到屏東，有山城風光，有濱海濕地，相信南部的熱情可以帶給國際旅客不一樣的台灣視角，也歡迎大家來到雲林口湖，品嚐在地生產最優質鰻魚的料理。主辦單位雲嘉南管理處徐振能處長表示，南區觀光圈以延續台灣觀光品牌「TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTH ERNEDITION」為主題，攜手西拉雅、大鵬灣與茂林國家風景區管理處，共同聚焦國際行銷與實際引客，針對日本、香港、馬來西亞與印尼市場推動多場踩線與媒體宣傳合作，並結合日本星宇航空與電商平台推出專屬國際引客創新旅遊方案，讓更多海外旅客透過影像與創新旅遊產品，感受南台灣兼具文化深度與永續價值的旅遊魅力。
活動中首映以國際視角製作的形象影片《TAIWAN WAVES OF WONDER-SOUTHERN EDITION》，以「流」為主題意象貫穿全片，從小琉球、大鵬灣的無邊境海景，到高雄茂林、美濃、旗山捕捉到翩翩起舞的蝴蝶、悠然自得的山間小鎮，再到台南又漸漸深入山林看見遼闊又具現代感的果菜市場、世界唯三的關子嶺泥漿溫泉以及滿天飛鷹的曾文水庫，又在迎向雲嘉南濱海地區探索如人間幽境的雲林?梧滯洪池、嘉義蛋糕沙灘，又在井仔腳瓦盤鹽田在斑斕的餘暉中看見閃閃發金黃光芒的鹽田等，串聯出南台灣獨到之美，透過影像呈現南區觀光圈的整體品牌精神。緊接登場的「驚喜無限的南區觀光圈分享會」邀請國際旅遊名人與創作團隊現身，從西武集團台灣分公司總經理安田夏樹，前美國商會執行長同時亦為《Taiwan Plus》節目〈豪哥海上看台灣〉主持人李豪，以及擁有逾五十萬粉絲的香港旅遊創作者嘉盈，共同擔任南區觀光圈國際宣傳大使分享他們從不同文化視角出發的旅遊經驗，帶領現場嘉賓重新認識南台灣的多元樣貌與旅遊潛力，獨特的視角更是引發現場笑聲不斷驚喜連連！
