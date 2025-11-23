南區輔諮中心跨縣市共學 以臺南經驗推動專業合作與服務創新

南區七縣市學生輔導諮商中心主任及行政督導人員至南市參加聯繫會議，透過臺南經驗分享與專題研習，推動南區學生輔導專業合作與服務創新。（記者李嘉祥攝）

南區七縣市學生輔導諮商中心主任及行政督導人員至臺南市學生輔導諮商中心參加由南市主辦的「114年度南區學生輔導諮商工作協調諮詢中心主任聯繫會議」及專題研習活動，共同研討推動南區學生輔導專業合作與服務創新。

南區學生輔導諮商工作協調諮詢中心由臺南市、高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣及澎湖縣共同組成，定期舉辦聯繫會議與業務參訪，建構專業對話與經驗交流的平台，強化彼此合作與專業成長，以促進學生輔導服務品質。

此次會議由南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔主持，除進行業務報告並安排多場專題分享，「少年案件處理流程及個別化處遇原則」由雲林地方法院主任調保官謝嘉仁主講、「過渡性教育措施計畫行政端執行經驗分享」由副主任許菁菁報告、「觸法學生處遇性輔導與系統合作經驗分享」則由督導王旻琪及專輔人員唐玉林共同呈現，展現南市輔導團隊在法治教育與跨系統合作上的專業能量與實務成果。

市長黃偉哲表示，學生輔導諮商中心是各級學校輔導工作的堅強後盾，肩負三級輔導體系中的心理評估、輔導諮商及外部資源連結等重要任務；南市教育局積極整合高中端與國中小學校輔導業務，形成跨教育階段的整合性輔導支持系統，提供學生延續性、跨階段的輔導服務，也期盼藉由南區定期會議促進七縣市持續深化合作、共學共進，攜手為學生建立更完整的輔導安全網。

教育局長鄭新輝指出，臺南市學生輔導諮商中心的「臺南經驗」展現地方政府主導教育支持體系的前瞻性與實踐力，不僅推動跨局處合作，亦重視第一線專業輔導人員的專業表現，亦透過「南區學生輔導諮商工作協調諮詢中心」平台定期辦理專題研習與聯繫會議，邀專家學者與實務人員共同探討新興議題，如社會情緒學習SEL、AI在輔導工作的應用、跨系統合作與司法輔導整合等，提升南區整體學生輔導專業品質。