南區金華所員警即時制止隨機傷人案 黃偉哲頒獎表揚英勇盡責





台南市南區金華路二段昨晚發生隨機持刀傷人事件，造成2位民眾受傷。因事件發生在金華派出所前，警員見狀迅速制伏嫌犯，並將傷者緊急送往醫院治療。台南市長黃偉哲繼昨晚第一時間至醫院慰問傷者，今(4)日也前往警察局第六分局頒發獎金，表揚警員在案發時，立刻壓制嫌犯阻止危害擴大的英勇作為。

黃偉哲表示，雖然保護人民的生命財產是警察的職責，但在緊急情況下能顯見警察同仁平時訓練有素及膽識過人。此外，對於嫌犯當街行兇的作為他也表達無法接受，盼望司法機關能加速偵辦，讓行兇者負起法律責任。

市警六分局表示，昨日晚間發生的隨機傷人事件，案發現場就在派出所門前，受傷民眾至派出所呼救，金華派出所的員警也即刻衝出，警員王聖豪先以大外割將嫌犯壓制倒地，之後包括副所長李文中，及其他3名警員也協助將嫌犯制服，並將傷者送醫。保護市民安全是警察的職責所在，金華派出所同仁能在第一時間就將嫌犯制伏，是非常盡責且優異的表現。

