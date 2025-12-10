《南半球最璀璨的星星》感動放映！因邱教授遺孀1句話接下拍攝 導演揭兩人緣分

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

客家委員會出品的紀錄片《南半球最璀璨的星星》，上週末展開首波巡迴放映，映後觀眾反應熱烈，本片主角為已故政治學者邱垂亮教授，透過橫跨台灣與澳洲的珍貴影像與深度訪談，重現他在南半球為台灣發聲的生命軌跡，邱教授的親弟弟邱勝男也帶太太出席苗栗場放映支持。

邱垂亮教授的親弟弟邱勝男（中）及夫人（右），特地前來苗栗場放映支持。（圖／牽猴子提供）

導演陳麗貴透露，2021年邱垂亮辭世後，師母希望她為邱教授拍攝紀錄片，當下她因手上案子繁忙，未能立刻答應，沒想到師母輕聲說了句：「我願意等你。」讓陳麗貴下定決心無論多困難，都一定要完成這部作品。陳麗貴認為自己拍攝的初衷，是回報邱教授與師母的知遇之恩，也是一份無法推辭的使命感，然而，以政治學者為主題，本身就具有題材嚴肅、不易親近的挑戰。她表示，所幸邱教授年輕時是文青，留下大量情書，為影片鋪陳出感性的開場，而邱教授幽默風趣、理性與感性兼具的演說風格，也讓原本堅硬的政治議題，轉化為生動動人的影像亮點。

廣告 廣告

值得一提的是，本次苗栗場放映，邱垂亮教授的親弟弟與夫人也特地到場支持，與觀眾一同觀賞這部承載家族記憶與時代意義的紀錄片。親屬親臨現場，不僅為放映增添更深一層的情感重量，也象徵邱教授一生的理想與信念，從家族延伸到社會，持續被看見、被傳承，現場不少觀眾深受感動泛淚，藉此認識一位在海外替台灣民主持續發聲的重要角色。

紀錄片《南半球最璀璨的星星》不僅是一部人物紀錄片，更是一段台灣民主在南半球發光的歷史見證。透過陳麗貴導演三年的深情拍攝，以及范盛保教授真摯而犀利的映後分享，也讓更多人重新看見，那顆曾在遠方為台灣持續閃耀的璀璨星辰「邱垂亮教授」，本片這週末12月13日、14日於台北、高雄、屏東仍有免費放映場次，另於12月13日高雄市立圖書館總館階梯閣樓及12月20日台北左轉有書舉辦兩場講座，如欲報名請見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢詳細資訊。





更多FTNN新聞網報導

紀念邱垂亮！紀錄片追尋一生足跡 喚起台灣民主共同記憶

峮峮曝紀錄片落淚原因！直呼瞬間被拉回現場 被問粿粿坦言：已無聯絡

12強奪冠紀錄片元旦上映！滅火器獻唱主題曲 戶鄉翔征受訪分享對決陳傑憲細節

